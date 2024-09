Tirupati Laddu: सनातन, सेक्यूलरिज्म, सांप्रदायिकता और सेंसेशन... पवन कल्याण से ऑनलाइन भिड़ कर घिरे प्रकाश राज

Pawan Kalyan Vs Prakash Raj: तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के श्री वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसादम लड्डू में घटिया चीजों की मिलावट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दो दिग्गज कलाकारों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है. दरअसल, तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद के बाद आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जन कल्याण सेना के प्रमुख और मशहूर कलाकार पवन कल्याण 11 दिवसीय 'प्रायश्चित' कर रहे हैं. एक्टर प्रकाश राज ने इस पर सलाह की आड़ में तंज करते हुए पोस्ट किया और फिर पवन कल्याण के उनकी जमकर खबर ली.

लंबी ऑनलाइन जुबानी जंग में प्रकाश राज ने डाले हथियार

इसके बाद, प्रकाश राज ने लंबी ऑनलाइन जुबानी लड़ाई का लगभग अंत करते हुए पवन कल्याण को अपने सभी पुराने ट्वीट्स से गुजरने की गुजारिश की. उन्होंने एक्स पर लिखा, "प्रिय पवन कल्याण गारू.. मैंने आपकी प्रेस मीट देखी.. मैंने जो कहा और आपने जो गलत व्याख्या की, वह आश्चर्यजनक है.. मैं विदेश में शूटिंग कर रहा हूँ. आपके सवालों का जवाब देने के लिए वापस आऊंगा.. इस बीच अगर आप मेरे पिछले ट्वीट को देख सकें और समझ सकें तो मैं सराहना करूंगा."

Dear ⁦@PawanKalyan⁩ garu..i saw your press meet.. what i have said and what you have misinterpreted is surprising.. im shooting abroad. Will come back to reply your questions.. meanwhile i would appreciate if you can go through my tweet earlier and understand #justasking pic.twitter.com/zP3Z5EfqDa

