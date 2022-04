रुकने का नाम नहीं ले रही पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत, 13 दिन में 8 रुपये/लीटर इजाफा

नई दिल्लीः देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें एक बार फिर लगातार बढ़ने लगी हैं. 13 दिनों में ये ग्यारहवीं बार है जब राज्य संचालित ईंधन कंपनियों ने पेट्रील-डीजल की कीमतों में इजाफा किया है. रविवार सुबह ईंधन के दाम 80 पैसा/लीटर बढ़ाए गए हैं जिसके बाद राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 103.41 रुपये का हो गया है, वहीं डीजल के दाम 94.67 रुपये प्रति/लीटर तक पहुंच गए हैं. बता दें कि 22 मार्च से अबतक पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपये की बढ़ोतरी की जा चुकी है. मुंबई की बात करें तो यहां 84 पैसा बढ़कर पेट्रोल का दाम 118.41 रुपये/लीटर हो गया है, वहीं डीजल की कीमत 85 पैसा बढ़कर 102.64 रुपये/लीटर हो गई है.

Price of petrol & diesel in Delhi at Rs 103.41 per litre & Rs 94.67 per litre respectively today (increased by 80 paise)

In Mumbai, the petrol & diesel prices per litre at Rs 118.41 (increased by 84 paise) & Rs 102.64 (increased by 85 paise). pic.twitter.com/oVaUVY2BTc

— ANI (@ANI) April 3, 2022