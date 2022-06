Petrol Diesel Price: क्या है पेट्रोल और डीजल के नए दाम? यहां जानिए आपके शहर का भाव

Petrol Price: देश मे आज पेट्रोल और डीजल के भाव को अपडेट कर दिया गया है. हालांकि सोमवार 27 जून को भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आज लगातार 37वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई चेंज नहीं हुआ है. बता दें कि मई के महीने में केंद्र सरकार की ओर से ईंधन के दामों में एक्‍साइज ड्यूटी की कमी की गई थी. उस दौरान पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आई थी. तब आखिरी बार मई महीने की 21 तारीख को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ था. हालांकि इसके बाद से पेट्रोल और डीजली की कीमतें स्थिर बनी हुई है.

जानें आपके शहर का भाव

– दिल्ली- पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर

– मुंबई- पेट्रोल 111.35 रुपये और डीजल 97.28 रुपये प्रति लीटर

– चेन्नई- पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर

– कोलकाता- पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर

– नोएडा- पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.96 रुपये प्रति लीटर

– लखनऊ- पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.76 रुपये प्रति लीटर

– जयपुर- पेट्रोल 108.48 रुपये और डीजल 93.72 रुपये प्रति लीटर

– तिरुवनंतपुरम- पेट्रोल 107.71 रुपये और डीजल 96.52 रुपये प्रति लीटर

– पोर्टब्‍लेयर- पेट्रोल 84.10 रुपये और डीजल 79.74 रुपये प्रति लीटर

– पटना- पेट्रोल 107.24 रुपये और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर

– गुरुग्राम- 97.18 रुपये और डीजल 90.05 रुपये प्रति लीटर

– बेंगलुरु- पेट्रोल 101.94 रुपये और डीजल 87.89 रुपये प्रति लीटर

– भुवनेश्वर- पेट्रोल 103.19 रुपये और डीजल 94.76 रुपये प्रति लीटर

– चंडीगढ़- पेट्रोल 96.20 रुपये और डीजल 84.26 रुपये प्रति लीटर

– हैदराबाद- पेट्रोल 109.66 रुपये और डीजल 97.82 रुपये प्रति लीटर

ऐसे चेक करें पेट्रोल और डीजल के दाम (How to Check Petrol Diesel Price)

- सबसे पहले इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाएं या इस लिंक https://associates.indianoil.co.in/PumpLocator/location.jsp पर क्लिक करें.

- इसके बाद Enter A Location में उस जगह का नाम डालिए, जहां के पेट्रोल और डीजल के दाम की जानकारी आपको चाहिए.

- इसके बाद List of Petrol Pumps पर क्लिक करें.

- अब आपके सामने उस जगह में मौजूद पेट्रोल पंप की लिस्ट के साथ ही वहां के पेट्रोल और डीजल के दाम भी आ जाएंगे.

