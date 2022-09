PM Kisan Samman Nidhi 12th Installment: क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि की 12वीं क‍िस्‍त का करोड़ों क‍िसानों को इंतजार है. लेक‍िन इस बार यह क‍िस्‍त अभी तक नहीं आई है. प‍िछले साल 2021 में 9वीं क‍िस्‍त अगस्‍त के शुरुआत में ही आ गई थी. उससे पहले भी 2020 में 10 अगस्‍त को ही पैसे आ गए थे. लेक‍िन इस बार इसमें हो रही देरी पर सरकार की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. बाढ़ और सूखे से जूझ रहे क‍िसानों को इस क‍िस्‍त का बेसब्री से इंतजार है.

क्‍यों हुई क‍िस्‍त में देरी

दरअसल, सरकार को पता चला क‍ि कुछ लोग योजना का गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं. ऐसे में फर्जीवाड़ा रोकने के ल‍िए सरकार ने ई-केवाईसी कराना जरूरी कर द‍िया था. ई-केवाईसी कराने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 अगस्‍त तय की गई थी. अब सरकार की तरफ से आवेदनकर्ताओं और लाभार्थ‍ियों के डॉक्‍यूमेंट्स के वेर‍िफ‍िकेशन का काम तेजी से चल रहा है. इस प्रक्र‍िया के पूरा होते ही क‍िसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे.

12 करोड़ से ज्‍यादा क‍िसानों का रज‍िस्‍ट्रेशन

पीएम क‍िसान योजना को मोदी सरकार की तरफ से देश के क‍िसानों की आर्थ‍िक स्‍थ‍ित‍ि मजबूत करने के ल‍िए शुरू क‍िया गया था. पीएम क‍िसान की (PM Kisan Nidhi) की 11वीं क‍िस्‍त 31 मई को क‍िसानों के खाते में आ चुकी है. योजना के तहत देशभर से 12 करोड़ से ज्‍यादा क‍िसानों का रज‍िस्‍ट्रेशन हो रखा है.

कुछ राज्य सरकारों ने अप्रूवल द‍िया

12वीं क‍िस्‍त के ल‍िए केंद्र और राज्‍य सरकारों की तरफ से प्रक्र‍िया चल रही है. क‍िस्‍त खाते में ट्रांसफर होने से पहले राज्‍य का अप्रूवल जरूरी होता है. 12वीं किस्त के लिए कुछ राज्य सरकारों ने अप्रूवल दे द‍िया है. कुछ का अप्रूवल पेंड‍िंग है. ऐसे में आप बीच-बीच में अपना स्‍टेटस चेक करते रहे. पीएम क‍िसान की वेबसाइट पर स्टेटस चेक करने पर आपको कई तरह के स्टेटस द‍िखाई देंगे.

स्‍टेटस और उनके मतलब

1. Waiting For Approval By State--- राज्य सरकार से अप्रूवल नहीं आया है.

2. Request For Transfer--- इसका मतलब राज्य की तरफ से लाभार्थी का डेटा चेक कर लिया गया है 3. और केंद्र से राश‍ि ट्रांसफर करने के ल‍िए अनुरोध किया गया है.

3. FTO is Generated and Payment Confirmation is Pending : फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कुछ दिन में आपके अकाउंट में रकम ट्रांसफर हो जाएगी.

कब आएंगे खाते में पैसे

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम क‍िसान की 12वीं क‍िस्‍त का पैसा स‍ितंबर के दूसरे हफ्ते में क‍िसानों को म‍िलने की पूरी संभावना है. कुछ राज्‍य सरकार की तरफ से क‍िसानों का र‍िक्‍वेस्‍ट फॉर ट्रांसफर (RFT) साइन हो गया है. इसका तात्‍पर्य हुआ क‍ि राज्‍य की तरफ से पैसा ट्रांसफर करने के ल‍िए र‍िक्‍वेस्‍ट भेजी गई है.

