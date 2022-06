Special Coin: PM Modi आज जारी करेंगे 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के खास सिक्के, नेत्रहीन भी कर लेंगे पहचान

Special Coin: पीएम मोदी आज 1 रुपये, 2 रुपये 5, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्कों की स्पेशल सीरीज जारी करेंगे. ये सिक्के बेहद खास हैं क्योंकि इन स्पेशल सीरीज के सिक्कों को नेत्रहीन भी आसानी से पहचान सकते हैं. पीएमओ ने इसकी जानकारी दी है.

पीएमओ ने एक बयान जारी कर बताया है कि पीएम 6 जून, 2022 यानी आज सुबह करीब 10.30 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन करेंगे. इसमें कहा गया है, 'प्रधान मंत्री 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्कों की विशेष श्रृंखला भी जारी करेंगे.'

PM Shri @narendramodi will inaugurate the Iconic Week Celebrations of the Ministry of Finance and the Ministry of Corporate Affairs on 6th June, 2022.

— BJP (@BJP4India) June 5, 2022