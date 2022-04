PNG Price: पीएनजी के दाम में 4.25 रुपये की बढ़ोतरी, जानें आपके शहर में अब कितनी हुई कीमत?

PNG Latest Price: पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद अब रसोई गैस के रूप में यूज होने वाली PNG भी महंगी हो गई है. सरकार ने अब PNG के दाम में 4.25 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है.

दिल्ली-एनसीआर में पीएनजी की सप्लाई करने वाली IGL कंपनी के मुताबिक नई बढ़ोतरी 14 अप्रैल से लागू हो गई है. इसके साथ ही गौतमबुद्धनगर जिले मे में गुरुवार से पीएनजी के दाम 45.96 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) हो गए हैं. गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अब इसी दाम पर PNG मिलेगी.

IGL has hiked the price of Domestic Piped Natural Gas (PNG) in Delhi to Rs 45.86 per SCM. The new price will come into effect from today, April 14.

For Ghaziabad, Noida & Greater Noida, the PNG price has hiked to Rs 45.96 per SCM, while in Gurugram, it'll cost Rs 44.06 per SCM. pic.twitter.com/UswvoidDsa

