सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान, बहुत जल्द 5G होगा इंडिया

नई दिल्ली: नव नियुक्त दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि देश चालू वर्ष में 5-जी और अन्य बैंड के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी करेगा. अपने नए मंत्रालय का प्रभार संभालते हुए, प्रसाद ने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में सरकारी स्वामित्व वाले एमटीएनएल और बीएसएनएल का पुनरुद्धार करना शामिल होगा. मंत्री ने, हालांकि, जोर देकर कहा कि दूरसंचार निगमों को पेशेवर और सहयोग के साथ काम करना होगा. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम चालू वर्ष में स्पेक्ट्रम की नीलामी करेंगे.’’ मंत्री द्वारा प्राथमिकता वाले अन्य मुद्दों में 100 दिनों में 5-जी परीक्षण, पांच लाख वाईफाई हॉटस्पॉट पर तेजी से काम करना और दूरसंचार विनिर्माण को बढ़ावा देना शामिल हैं.

पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं दूरसंचार क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों के साथ विस्तृत चर्चा भी की. भाजपा सांसद संजय धोत्रे ने भी संचार राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया. नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में दूरसंचार मंत्रालय की जिम्मेदारी भी मिलने से प्रसाद का कद और बढ़ गया है. उनके पास पहले से कानून एवं सूचना-प्रौद्योगिकी जैसे भारी-भरकम मंत्रालय हैं.

We are soon going to launch field trials of #5G technology. It shall be our effort to roll out 5G for public use after the field trails: @rsprasad

— RSPrasad Office (@OfficeOfRSP) 3 June 2019