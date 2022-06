Ruchi Soya Name Changed: खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Ruchi Soya Industries Ltd.) का नाम अब पतंजलि फूड्स लिमिटेड (Patanjali Foods Ltd.) हो गया है. कंपनी की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई. स्‍वामी रामदेव (Swami Ramdev) की अगुवाई वाली पतंजलि आयुर्वेद ने 2019 में रुचि सोया को एक र‍िजोल्‍यूशन प्रोसेस (resolution process) के तहत 4,350 करोड़ रुपये में खरीद लिया था.

24 जून 2022 से प्रभावी हुआ नाम

रुचि सोया ने शेयर बाजारों को बताया कि उसे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से इस संबंध में 27 जून, 2022 को एक ई-मेल प्राप्त हुआ है. इस ई-मेल में महाराष्‍ट्र में मुंबई के कंपनी पंजीयक ने 'नाम में परिवर्तन का प्रमाण पत्र' जारी किया है, जो 24 जून, 2022 से प्रभावी है. इसी के साथ रुचि सोया का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स लिमिटेड हो गया है.

जरूरी दस्तावेज दाखिल कर रही कंपनी

कंपनी अपने नाम में बदलाव के संबंध में शेयर बाजारों को अलग से जरूरी दस्तावेज दाखिल कर रही है. इससे पहले स्‍वामी रामदेव की कंपनी रुच‍ि सोया ल‍िम‍िटेड (Ruchi Soya Ltd.) ने 31 मार्च 2022 को खत्‍म त‍िमाही के नतीजे जारी करते हुए न‍िवेशकों को डिविडेंड देने का ऐलान क‍िया था.

रुच‍ि सोया ल‍िम‍िटेड के बोर्ड ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2022 के लिए 250 प्रत‍िशत का डिविडेंड देने की बात कही थी. इससे पहले 2008 में कंपनी ने 25 प्रत‍िशत डिविडेंड देने का ऐलान किया था. योग गुरु स्‍वामी रामदेव ने द‍िवाल‍िया होने के बाद 2019 में रुच‍ि सोया का अध‍िग्रहण क‍िया था.