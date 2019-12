SBI ग्राहक ध्यान दें! 1 जनवरी से ATM जाएं तो मोबाइल फोन ज़रूर ले जाएं

नई दिल्ली: नए साल यानी एक जनवरी 2020 से अगर रात 8 बजे के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के एटीएम (ATM) से ज्यादा पैसे निकालने हों तो मोबाइल फोन ज़रूर ले जाएं, क्योंकि स्टेट बैंक नए साल से रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच अपने एटीएम से कैश निकासी के लिए वन टाइम पासवर्ड (OTP) ज़रूरी करने जा रहा है. हालांकि ये शर्त 10 हज़ार रुपए से अधिक के रकम की निकासी पर लागू करने जा रहा है.

डेबिट कार्ड एटीएम मशीन में डालने और बाकी ब्यौरा डालने के बाद ओटीपी मांगा जाएगा. ओटीपी की फिर स्क्रीन में एंट्री के बाद ही पैसे निकल सकेंगे. एसबीआई की यह व्यवस्था खाताधारकों के एटीएम के दुरुपयोग को रोकने और हितों को बचाने के लिए है. हालांकि एसबीआई ग्राहक अगर किसी और बैंक के एटीएम से पैसे निकालेंगे तो ओटीपी की ज़रूरत नहीं होगी.

Introducing the OTP-based cash withdrawal system to help protect you from unauthorized transactions at ATMs. This new safeguard system will be applicable from 1st Jan, 2020 across all SBI ATMs. To know more: https://t.co/nIyw5dsYZq#SBI #ATM #Transactions #SafeWithdrawals #Cash pic.twitter.com/YHoDrl0DTe

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) December 26, 2019