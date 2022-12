Umang App: सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, तुरंत डाउनलोड करें ये ऐप और उठाएं फायदा

UMANG App Download: कुछ वक्त पहले तक सरकारी काम करवाने के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के काफी चक्कर लगाने पड़ते थे. लोगों को एक सरकारी काम करवाने के लिए काफी दिन लग जाया करते थे. हालांकि जैसे-जैसे तकनीक का विकास हुआ है, वैसे-वैसे सरकारी कामों में भी तेजी आई है. अब कई सरकारी काम ऑनलाइन ही हो जाते हैं. इसके लिए कही भीं ऑफिस नहीं जाना होगा. ऐसे में आम आदमी को काफी सहूलियत भी मिली है. इंटरनेट के जरिए लोगों के काफी काम आसान हो गए हैं.

आसान हुआ सरकारी काम

वहीं आजकल मोबाइल हर किसी के पास होता है. ऐसे में सरकार की ओर से एक ऐप भी लॉन्च किया गया है. इस ऐप की मदद से कई सरकारी काम काफी आसान हो सकते हैं. केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारी की सेवाओं का फायदा भी इस ऐप के जरिए उठाया जा सकता है. इस ऐप का नाम उमंग ऐप (UMANG App) है.

UMANG App Benefits

- केंद्र और राज्य सरकारों के जरिए प्रदान की जाने वाली 150 से अधिक विभिन्न सेवाओं का आसानी से लाभ उठा सकते हैं.

- ऐप इंटरफेस को बढ़ाने के लिए Recently Viewed, New and Updated, Trending, Top Rated and Suggested जैसे सवाओं का वर्गीकरण किया गया है.

- आप इन-ऐप फिल्टर का उपयोग करके किसी विशिष्ट राज्य या केंद्र सरकार की सेवा आसानी से खोज सकते हैं.

- यह एप्लिकेशन अंग्रेजी के अलावा हिंदी, मराठी, तमिल, असमिया, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, मलयालम, मराठी, तेलुगु और उर्दू जैसी 12 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है.

- आप गैस, पानी, बिजली आदि जैसे विभिन्न उपयोगिता बिलों का आसान ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं.

- एप्लिकेशन डिजिलॉकर और आधार सहित प्रमुख एकीकरण सेवाएं भी प्रदान करता है.

