भारत के बाद अब USA ने की चीन पर डिजिटल स्ट्राइक, इन कंपनियों पर लगाया बैन

वॉशिंगटनः भारत के बाद अमेरिका ने भी चीनी कंपनियों को बड़ा झटका दे दिया है. सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के पश्चात अब अमेरिका के टेलीकॉम रेगुलेटर ने हुवावे और ZTE के उत्पादों पर जासूसी करने के आरोप में बैन लगा दिया है.

बताया इन कंपनियों को खतरनाक

अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने मंगलवार को 5-0 की वोटिंग के आधार पर इन कंपनियों को खतरनाक बताया. अमेरिकी सरकार ने इन कंपनियों से करार भी किया हुआ था, इसमें 8.3 बिलियन डॉलर का सामान खरीदना था, लेकिन अब इस पर भी रोक लग गई है.

FCC के अध्यक्ष अजीत पाई ने कहा कि इस फैसले के बाद Huawei और ZTE, ये दोनों ही टेलीकॉम कंपनियां $8.3 बिलियन के यूनिवर्सल सर्विस फंड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी. बता दें कि FCC के इस फंड का इस्तेमाल इन कंपनियां द्वारा सप्लाई किए जाने वाले उपकरणों और ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं पर किया जाना था.

BREAKING NEWS: The @FCC has designated #Huawei and #ZTE as companies posing a national security threat to the United States. As a result, telecom companies cannot use money from our $8.3B Universal Service Fund on equipment or services produced or provided by these suppliers. 1/5 pic.twitter.com/dH6QK4jbd4

— Ajit Pai (@AjitPaiFCC) June 30, 2020