Share Market में कब बेचें शेयर? एक्सपर्ट की राय में सिर्फ ऐसे वक्त में बेचना चाहिए स्टॉक

Stock Market: शेयर मार्केट में कुछ लोग पैसा इंवेस्टमेंट (Investment) के लिए लगाते हैं तो वहीं कुछ लोग पैसा ट्रेडिंग के लिए भी लगाते हैं. कई बार ऐसा देखने को मिला है कि लोग किसी शेयर में एंट्री तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि आखिरी उस स्टॉक से एग्जिट कब लें? ऐसे में किसी शेयर को खरीदने के बाद लोग काफी कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर उस शेयर (Share) को बेचना कब है. ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट और इंवेस्टर बसंत माहेश्वरी (Basant Maheshwari) ने इसके बारे में विस्तार से बताया है.

नहीं करना ऐसा

Basant Maheshwari Wealth Advisers LLP के को-फाउंडर बसंत माहेश्वरी (Basant Maheshwari) ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि अगर आप ब्रोकरेज रिपोर्ट देखेंगे तो आप चाहेंगे कि हर क्वार्टर में बेचें और फिर अगले क्वार्टर में खरीदें. वहीं आईटी कंपनियों की तरफ देखेंगे तो वो मंदी का खतरा आते ही कहेंगे कि शेयर बेचो. वहीं ब्रोकरेज भी सेलिंग की सलाह देंगे लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए.

When To Sell

बसंत माहेश्वरी ने बताया कि किसी शेयर को कब बेचें यानी When To Sell का सही जवाब होगा कि जब आपको किसी स्टॉक का टर्मिनल वैल्यू खत्म होता हुआ नजर आता है तब शेयर को बेचें. हालांकि बढ़िया कंपनी की लाइफ में When To Sell वाले इवेंट काफी कम देखने को मिलते हैं.

स्थायी तौर पर बाधा

बसंत माहेश्वरी ने बताया कि मार्केट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी शेयर को बेच दें. माहेश्वरी ने बताया कि किसी शेयर को तभी बेचें जब उस बिजनेस में स्थायी तौर पर कोई बाधा उत्पन्न हो रही है.

(डिस्कलेमर : किसी भी तरह का निवेश करने से पहले एक्सपर्ट से जानकारी कर लें. जी न्यूज किसी भी तरह के निवेश के लिए आपको सलाह नहीं देता.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर