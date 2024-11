ट्रेन में तत्काल टिकट के लिए मारा-मारी, IRCTC का सर्वर हुआ डाउन! लोगों ने सोशल मीडिया पर लगाई क्लास

IRCTC Tatkal Ticket: दिवाली के बाद छठ में बिहार के बाहर रहने वाले लोग अपने गांव पहुंचना चाह रहे हैं. इसके कारण दिल्ली, मुंबई समेत देश के सभी प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों का रेला उतर रहा है. यात्रियों की भीड़ के कारण स्लीपर, थर्ड एसी सभी की स्थिति एक जैसी हो गई है. भीड़ को देखते हुए रेलवे विशेष ट्रेनें चला रही है, लेकिन यात्रियों की भारी संख्‍या के कारण ये कम पड़ जा रही हैं.

हालत यह है कि तत्काल टिकट बुकिंग भी लोगों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है. यूजर्स ने दावा किया है कि आज यानी शनिवार को तत्काल टिकट बुकिंग के समय IRCTC की वेबसाइट और ऐप दोनों का सर्वर डाउन हो गया. जिसके बाद एक बार फिर पीक बुकिंग समय के दौरान IRCTC की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं.

पेमेंट अटकने से नहीं कर पाए बुक

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स ने यह दावा किया है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) की वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन का सर्वर तत्काल बुकिंग के समय डाउन हो गया. कई यूजर्स ने कहा है कि वो टिकट की करेंट स्टेटस तक नहीं देख पा रहे थे. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि उनका पेमेंट अटक गया.

ट्रैकिंग वेबसाइट डाउनडिटेक्टर.कॉम के अनुसार, कई यूजर्स को तत्काल बुकिंग के समय IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप तक पहुंचने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है. रिपोर्ट के मुताबिक, आज टिकट बुक करते समय 200 से अधिक यूजर्स को इस समस्याओं का सामना करना पड़ा है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई क्लास

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा, " IRCTC की वेबसाइट तत्काल टिकट बुकिंग के समय 5 मिनट के लिए क्यों डाउन हो जाता है? क्या इसलिए ताकि एजेंट सभी टिकट ले जाएं? क्या ये मिलीभगत है." यूजर ने आगे मध्य रेलवे और रेल मंत्रालय से इस मुद्दे की जांच करने और इस समस्या से निदान दिलाने की मांग की.

"Hey @IRCTCofficial , why does your website go down for 5 mins during tatkal booking, allowing touts to grab all tickets? Is this a collusion? @RailMinIndia & @Central_Railway , please investigate & resolve this issue! #IRCTC #TatkalTicket #RailwayReform "

एक अन्य यूजर ने लिखा, "इस IRCTC की वेबसाइट में समस्या क्या है? मैंने cache साफ़ किया, ब्राउज़र बंद किया और खोला, और एप को फिर से खोला. और यह प्रोसेस मैंने कई दिनों तक फॉलो किया. लेकिन टिकट नहीं कर पाया."

