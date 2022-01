घर बैठे जेनरेट कर सकते हैं SBI का डेबिट कार्ड पिन, बस करना होगा ये काम

नई दिल्ली: SBI Debit Card PIN Generation: देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ग्राहकों की सुविधा के लिए आईवीआर सिस्‍टम शुरू किया है. अब SBI कस्टमर्स किसी भी तरह की गड़बड़ी या परेशानी होने पर डेबिट कार्ड का नया पिन जेनरेट कर सकते हैं. सिर्फ एक फोन कॉल से उन्हें ये पिन मिल सकता है. खास बात ये है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अलावा अन-रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी वो नया पिन या ग्रीन पिन जेनरेट कर सकते हैं. आइए बताते हैं कैसे.

आपको बता दें कि इस सर्विस की घोषणा SBI ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल से ट्टीट करके दी. इसमें कहा गया है कि 'आप टोल-फ्री आईवीआर सिस्टम के जरिए आसानी से डेबिट कार्ड पिन या ग्रीन पिन जेनरेट कर सकते हैं. 1800 1234 पर कॉल करने में संकोच न करें.'

Here are the easy steps to generate your Debit Card PIN or Green PIN via our toll-free IVR system.

Don't hesitate to call 1800 1234.

