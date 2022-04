Career: IP यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाई, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन

Extends The Last Date For Online Application: गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (Guru Gobind Singh Indraprastha University) ने अकादमिक सत्र 2022-23 के सभी कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख (Last Date) 31 मई तक बढ़ा दी है.

31 मई तक कर सकेंगे आवेदन

उम्मीदवार ग्रेजुएशन (Graduation) से लेकर पीएचडी (PHD) तक के करीब 182 अकादमिक पाठ्यक्रमों के लिए 31 मई, 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले ऑनलाइन आवेदन (Online Application) दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी.

बयान में क्या कहा गया?

एक बयान में कहा गया है, ‘अब राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं पर आधारित सभी पाठ्यक्रमों, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा (Entrance Examinations) पर आधारित पाठ्यक्रमों और मेरिट (Merit) पर आधारित पाठ्यक्रमों के लिए 31 मई 2022 तक आवेदन किया जा सकता है.’

यूनिवर्सिटी की अच्छी गुडविल

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (GGSIPU) की स्थापना 1998 में हुई थी. इस यूनिवर्सिटी की छात्रों और उनके पैरेंट्स के बीच पढ़ाई और प्लेसमेंट्स को लेकर काफी अच्छी गुडविल (Goodwill) है.

