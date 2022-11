Children's Day 2022: चिल्ड्रन्स डे की तारीख, हिस्ट्री और पं. जवाहर लाल नेहरू के बारे में 10 फेक्ट

Children's Day 2022 History: भारत में बाल दिवस 14 नवंबर, 2022 को मनाया जाता है. इस दिन लोग पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती मनाते हैं. लोग इस दिन को मनाकर सबसे महान नेता और भारत के पहले प्रधान मंत्री को श्रद्धांजलि देते हैं. चिलड्रन्स डे को बाल दिवस के नाम से जाना जाता है.

Children's Day 2022: Why it is celebrated?

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर, 1889 को हुआ था. उन्हें गुलाब का बहुत शौक था और वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे. जवाहर लाल नेहरू का मानना ​​था कि बच्चे इस देश का भविष्य हैं और अगर उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और उन्हें शिक्षित किया जाए तो वे चमत्कार कर सकते हैं. पंडित नेहरू को सभी बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं और इसलिए यह दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री की जयंती को याद करने के लिए एक यादगार दिन है.

Children's Day 2022: 10 Interesting Facts about Jawahar Lal Nehru

1. जवाहरलाल नेहरू आनंद भवन में पले-बढ़े और अपने बचपन के दिन बिताए. आनंद भवन का पहले का नाम स्वराज भवन था जिसका निर्माण उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने साल 1930 में करवाया था. बाद में इसे इंदिरा गांधी द्वारा साल 1970 संग्रहालय और नेहरू तारामंडल में बदल दिया गया था.

2. जवाहरलाल नेहरू को पंडित नेहरू भी कहा जाता था क्योंकि वे कश्मीरी पंडित समुदाय के थे.

3. मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि उनके बेटे जवाहरलाल अपनी स्वराज पार्टी में शामिल हो जाएं और कांग्रेस छोड़ दें, लेकिन जवाहरलाल अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस के प्रति वफादार रहे और गांधी जी के साथ रहना पसंद किया.

4. वे 1907 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए और ऑनर्स के साथ 1910 में ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की.

5. "डिस्कवरी ऑफ इंडिया" किताब उनके द्वारा 1942 से 1946 के कैद समय के दौरान अहमदनगर में भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी के लिए लिखी गई थी.

6. यह वास्तव में जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने 1927 में पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता का विचार दिया था और उन सभी संबंधों से परहेज किया था जो आईसीएस (भारतीय सिविल सेवा) सहित ब्रिटिश साम्राज्य से भारतीयों को बांधते हैं.

7. उन्होंने 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री के पद का कार्यभार संभाला और प्रसिद्ध भाषण "ट्रिस्ट विद डेस्टिनी" दिया.

8. नेहरू को आधुनिक भारत का आर्किटेक्ट कहा जाता है.

9. जवाहरलाल नेहरू के दिल्ली स्थित आवास 'तीन मूर्ति भवन' को 'नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय' में बदल दिया गया. पांच नेहरू तारामंडल मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, इलाहाबाद और पुणे में स्थापित किए गए थे.

10. जवाहर लाल नेहरू द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तकें -:

The Discovery of India

Glimpses of World History

The Bunch of Old Letters

Letter from a Father to his Daughter

