CUET Exam Date: 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में लेना है एडमिशन, तो जल्दी करो ये काम, कल आखिरी तारीख

CUET 2022: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET 2022 अंडरग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन फिर से खुल गए हैं. 22 जून, 2022 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्टूडेंट्स की मांग के कारण CUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से खोल दिया. जो स्टूडेंट्स सीयूईटी यूजी परीक्षा के लिए उपस्थित होना चाहते हैं, वे अब आवेदन कर सकते हैं और आधिकारिक वेबसाइट – cuet.samarth.ac.in पर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं.

यह दूसरी बार है जब NTA ने CUET 2022 रजिस्ट्रेशन और उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिर से खोले हैं. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और एनटीए ने यूजी परीक्षा के लिए सीयूईटी 2022 परीक्षा तारीखों की घोषणा की है. जारी नोटिस के अनुसार, CUET UG परीक्षा की तारीखें जुलाई और अगस्त के महीनों के लिए निर्धारित की गई हैं.

नोटिस में आगे कहा गया है कि लगभग 9.5 लाख स्टूडेंट्स ने सीयूईटी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और अधिक रजिस्ट्रेशन की मांग भी लगातार थी, इसलिए उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने का एक और मौका क्यों दिया जा रहा है. आवेदन करने के स्टेप और डायरेक्ट लिंक यहां दिए गए हैं.

CUET 2022 – How to apply for CUET UG Exam

स्टूडेंट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट –cuet.samarth.ac.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Registration’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब यहां मांगी गईं जरूरी डिटेल्स भरकर सबमिट कर दें. इसके साथ ही मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी भरकर सबमिट कर दें.

सबसे लास्ट में फीस पे करने का ऑप्शन आएगा. अब फीस पे कर दें और अपना एप्लिकेशन फॉर्म सबमिट कर दें.

इसके बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें.

उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म 24 जून, 2022 तक यानी कल रात 11:50 बजे तक जमा कर सकते हैं. उम्मीदवार जो पहले ही सीयूईटी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वे भी सुधार कर सकते हैं और कल 11:50 बजे तक अपने आवेदनों को एडिट कर सकते हैं.

