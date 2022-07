Daily Wage Worker’s Son: दिहाड़ी मजदूर के बेटे को मिली इतने करोड़ की स्कॉलरशिप, पढ़ाई करने जाएगा अमेरिका

Daily Wage Worker’s Son Bags 2.5 Crore Scholarship: देश भर में कई बच्चों ने यह साबित किया है कि अगर उनके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने की क्षमता हो, तो वो उसे हासिल कर सकते हैं. आर्थिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शहर या यहां तक ​​कि उनकी वित्तीय स्थिति भी उन्हें अपने सपनों को साकार करने से नहीं रोक सकती. बिहार की राजधानी पटना के 17 साल के छात्र प्रेम कुमार ने फिर से इसे साबित किया है.

सफलता पर प्रेम कुमार ने क्या कहा?

दिहाड़ी पर काम करन वाले प्रेम कुमार के पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए अमेरिका के किसी कॉलेज भेजें. पिता की वित्तीय हालत को देखते हुए प्रेम कुमार ने अन्य विकल्पों पर विचार करना शुरू किया.

उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए लोकप्रिय 'डायर फैलोशिप' को हासिल किया. यह उन असाधारण छात्रों को दिया जाता है जो समस्या-समाधान पर निरंतर ध्यान देने के साथ-साथ दुनिया को प्रभावित करने के लिए आंतरिक प्रेरणा का प्रदर्शन करते हैं.

वंचितों को शिक्षित करने की दिशा में काम करने वाले संगठन डेक्सटेरिटी ग्लोबल द्वारा मान्यता प्राप्त होने के बाद, फुलवारीशरीफ के गोनपुरा गांव के इस छात्र को 'डायर फैलोशिप' के लिए चुना गया. उन्हें Lafayette College से 2.5 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप मिली.

कक्षा 12 का ये छात्र अपने परिवार का पहला सदस्य है जो पेन्सिलवेनिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए जाएगा.

Bihar: College of America gave 2.5 crore scholarship to Prem Kumar, son of a laborer from #Patna.

Prem said, "After applying in 20 colleges of America and Finally got full scholarship in Lafayette College." #education is the key. pic.twitter.com/4vo3YPqief

— Abhishek Singh  (@abhisheksinghDP) July 9, 2022