UPSC Prelims Delhi Metro Timings: यूपीएससी प्रीलिम्स का आयोजन रविवार, 16 जून 2024 को होना है. ऐसे समय पर दिल्ली मेट्रो ने यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बड़ी राहत दी है. यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के चलते फेज -3 सेक्शन की मेट्रो ट्रेन सेवाएं रविवार सुबह 6 बजे से शुरू कर दी जाएंगी. बता दें कि आमतौर पर ये सर्विस सुबह 8 बजे से शुरू होती है. दिल्ली मेट्रो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस संबंध में जानकारी साझा की है.

परीक्षा के चलते दिल्ली मेट्रों के समय में बदलाव

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यूपीएससी की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, रविवार (16 जून) के दौरान मेट्रो रेल सर्विस के समय में बदलाव किया गया है, ताकि उम्मीदवारों को सही समय पर एग्जाम सेंटर पर पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े.

आसानी से पहुंच सकेंगे एग्जाम सेंटर

यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा को देखते हुए मेट्रों ट्रेन के समय को लेकर ये व्यवस्था की जा रही है. बता दें कि फेज-3 सेक्शन को छोड़कर अन्य रूटों पर मेट्रो ट्रेन पुराने टाइमिंग्स के मुताबिक ही चलेंगी. दरअसल, फेज-3 सेक्शन में पड़ने वाले एग्जाम सेंटर्स को लेकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस असमंजस में थे कि इन केंद्रों पर समय से कैसे पहुंचा जाए. इसी को देखते हुए दिल्‍ली मेट्रो ने इन रूटों पर सुबह जल्‍दी मेट्रो सर्विस शुरू करने का फैसला लिया.

DMRC ने की पुष्टि

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करते हुए DMRCने कहा, "फेज-III सेक्शन्स पर मेट्रो ट्रेन सेवाएं, जो आमतौर पर रविवार को सुबह 8:00 बजे शुरू होती हैं, इस रविवार, 16 जून 2024 को सुबह 6:00 बजे शुरू होंगी. यह व्यवस्था इस रविवार को यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए की जा रही है."

Metro train services on Phase-III sections which usually begin at 8:00 AM on Sundays will begin at 6:00 AM this Sunday i.e, 16th June, 2024. This arrangement is being made to facilitate the candidates appearing for Civil Services (Prelim) Examination held by UPSC this Sunday. pic.twitter.com/xLvGfUxhDF

— Delhi Metro Rail Corporation (OfficialDMRC) June 14, 2024