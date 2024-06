Tamilisai Soundararajan: क्या अमित शाह ने तमिलिसाई को लगाई थी फटकार? BJP नेता ने दी वायरल वीडियो पर सफाई

Tamilisai Soundararajan Amit Shah Viral Video: उत्तर भारत में राजनीतिक रूप से उच्चतम शिखर पर पहुंच चुकी बीजेपी अब सारा ध्यान देश के दक्षिण हिस्से पर फोकस किए हुए है. केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पार्टी के पांव जमाने के लिए इस बार के लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी से लेकर तमाम नेताओं ने काफी मेहनत की. पार्टी इन राज्यों में स्थानीय नेतृत्व को भी उभारने में लगी है.

राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर लड़ा चुनाव

तमिलनाडु की तमिलिसाई सौंदराराजन ऐसी ही एक पार्टी नेता हैं, जिन्हें बीजेपी ने पहले आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया और फिर पद से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें तमिलनाडु के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतार दिया. यह और बात रही कि वे चुनाव नहीं जीत पाई. अब तमिलिसाई और गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद सौंदराराजन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर अपनी सफाई दी है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो आंध्र प्रदेश में सीएम पद की शपथ ले टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू के समारोह का है. मंच पर पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और एलजेपी नेता चिराग पासवान भी बैठे थे. तभी वीडियो में दिखता है कि तमिलिसाई सौंदरराजन मंच पर सभी अतिथियों को हाथ जोड़कर आगे बढ़ती हैं.

Yesterday as I met our Honorable Home Minister Sri @AmitShah ji in AP for the first time after the 2024 Elections he called me to ask about post poll followup and the challenges faced.. As i was eloborating,due to paucity of time with utmost concern he adviced to carry out the…

शाह ने कड़े शब्दों में तमिलिसाई से क्या कहा?

जब वे नितिन गडकरी के पास पहुंचती हैं तो अमित शाह उन्हें बुलाते हैं और कड़े शब्दों में कुछ कहते हुए नजर आते हैं. इस पर सौंदरराजन उन्हें सफाई देती दिखती हैं हालांकि गृह मंत्री उनकी बात से संतुष्ट नहीं लगते. उनके चेहरे की भाव-भंगिमा कड़क बनी रहती है. उनके पास बैठे बाकी सब नेता चुपचापयह वाकया देख रहे होते हैं. अब दोनों में क्या बात हुई, यह तो अब तक क्लियर नहीं हो पाया है. लेकिन इतना स्पष्ट है कि तमिलनाडु बीजेपी में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है.

सौंदराराजन ने पेश की अपनी सफाई

इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब तमिलिसाई सौंदरराजन की सफाई सामने आई है. सौंदराराजन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, 'लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कल मैं पहली बार आंध्र प्रदेश में हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह से मिली. उन्होंने चुनाव के बाद के हालात और चुनौतियों के बारे में जानकारी ली.'

'राजनीतिक काम गंभीरता से करने की सलाह'

तमिलिसाई सौंदरराजन ने आगे लिखा, 'मैं उन्हें हालात के बारे में विस्तार से बता रही थी, हालांकि समय की कमी की वजह से उन्होंने गंभीर चिंता जताते हुए मुझे राजनीतिक और संगठन के काम को गंभीरता से करने की सलाह दी.' बीजेपी नेता ने लिखा कि यह पोस्ट सोशल मीडिया पर फैल रही तमाम अवांछित अटकलों को दूर करने के लिखी गई है.

Anit Shah is 59 Years old

Tamilsai Soundarajan is 63, 4 years older than him and a former governor of a state.

Look at how shamelessly Amit Shah is talking to a former governor who is not only older than him in age but has been a governor.

Shame.

pic.twitter.com/wVXz10tkrS

— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) June 12, 2024