UGC NET Registration 2023 वालों के लिए खुशखबरी, स्टूडेट्स को दी खास सुविधा; सबको मिलेगा फायदा

National Testing Agency: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने UGC NET रजिस्ट्रेशन 2023 एप्लीकेशन विंडो को 23 जनवरी तक (शाम 05.00 बजे तक) फिर से खोल दिया है. UGC NET एग्जाम भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर के लिए उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जा रहा है. सभी योग्य उम्मीदवारों को यूजीसी नेट आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को यूजीसी नेट दिसंबर 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों से अलग अलग रिक्वेस्ट मिल रहे हैं, क्योंकि वे आखिरी तारीख पर ज्यादा ट्रेफिक के कारण फोटो/डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सके और अपेक्षित आवेदन फीस भुगतान नहीं कर सके. लिखित परीक्षा 21 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2023 तक आयोजित की जानी है. उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिए आखिरी तारीख से पहले यूजीसी नेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करना होगा.

How to Apply Online for UGC NET Registration Process 2023

सबसे पहले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर UGC NET December 2022 के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

अब आपके सामने एक नया रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करें.

आप लॉगिन क्रेडेंशियल जनरेट करने के लिए एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालें.

जनरेटेड लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए लॉगिन करें और यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का एप्लिकेशन फॉर्म भरें.

इसके बाद आप जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और आवेदन फीस का भुगतान कर सबमिट कर दें.

अब आप एप्लिकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर इसका एक प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास जरूर रख लें.

भारत की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं