IAS Officer Salary: जानें कितनी होती है एक आईएएस अफसर की सैलरी, मिलती हैं ये लग्जरी सुविधाएं

What is Salary of an IAS Officer: भारत में आईएएस अफसर की नौकरी सबसे बेहतरीन नौकरी मानी जाती है. सिविल सेवा परीक्षा के सभी स्टेज में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को भारतीय सिविल सेवा (IAS) में जाने का मौका मिलता है. आईएएस अफसर बनने के लिए हर साल लाखों उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होते हैं. दरअसल आईएएस अफसर को बेहतरीन सैलरी के अलावा कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं और समाज में काफी सम्मान मिलता है. इसके अलावा आईएएस के पास काफी शक्तियां होती हैं, जिनका इस्तेमाल प्रशासन को संभालने में किया जाता है.

कैसे बनते हैं आईएएस अफसर?

ग्रेजुएशन के बाद उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले उन्हें प्रिलिमनरी परीक्षा में शामिल होना पड़ता है. ऐसे पास करने के बाद मेंस परीक्षा होती है. यूपीएससी के आखिरी स्टेज इंटरव्यू होता है. इन तीनों स्टेज को पार करके मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले उम्मीदवारों को चयनित कर लिया जाता है. खास बात यह है कि इसमें जिन लोगों की सबसे अच्छी रैंक होती है, उन्हें आईएएस सेवा अलॉट की जाती है.

आईएएस अफसर को इतनी मिलती है तनख्वाह

एक आईएएस अफसर को शुरुआत में 7वें वेतन आयोग के हिसाब से हर महीने 56100 रुपए बेसिक सैलरी दी जाती है. इसके अलावा कई तरह के भत्ते उन्हें दिए जाते हैं. उनकी ओवरऑल तनख्वाह करीब 1 लाख रुपये महीना पर पहुंच जाती है. समय के साथ-साथ तनख्वाह में बढ़ोतरी होती रहती है. जब कोई आईएएस अफसर कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर पहुंच जाता है तो उसे करीब 2,50,000 रुपये प्रति महीने सैलरी दी जाती है. आईएएस का सबसे ऊंचा पद कैबिनेट सेक्रेटरी होता है. सबसे ज्यादा तनख्वाह भी इसी पद पर मिलती है.

आईएएस को मिलती हैं यह सुविधाएं

आईएएस ऑफिसर को शानदार सैलरी के अलावा कई बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं. अफसरों को रहने के लिए बंगला दिया जाता है. घरेलू काम के लिए उन्हें स्टाफ दिया जाता है और सरकारी कार मिलती है. इतना ही नहीं आईएएस अफसरों को सुरक्षा भी दी जाती है. उनकी सरकारी यात्रा फ्री होती हैं. इसके अलावा उन्हें कई तरह की प्रशासनिक पावर भी दी जाती हैं, जिनका इस्तेमाल वे परिस्थितियों के अनुसार कर सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः CTET 2022: कब जारी होगा CTET का नोटिफिकेशन? सामने आया बड़ा अपडेट, जान लीजिए