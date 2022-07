IAS Officer Marksheet: आईएएस अफसर ने दिखाई अपनी 10वीं की मार्कशीट, मिले थे इतने नंबर; 25 साल बाद खुला राज

IAS Officer Shahid Choudhary Class 10th Marksheet: सोशल मीडिया पर आईएएस अफसर शाहिद चौधरी (Shahid Choudhary) की क्लास 10 की मार्कशीट (Class 10th Marksheet) खूब वायरल हो रही है. उन्होंने स्टूडेंट्स की भारी मांग पर अपनी क्लास 10 की मार्कशीट ट्विटर पर शेयर की है. आईएएस अफसर शाहिद चौधरी ने बताया कि 25 साल बाद वो इस राज को खोल रहे हैं कि क्लास 10 में उसके कितने मार्क्स आए थे? बता दें कि आईएएस अफसर शाहिद चौधरी (IAS Officer Shahid Choudhary) जनजातीय कार्य विभाग (Tribal Affairs Department) में सेक्रेटरी हैं. आईएएस अफसर शाहिद चौधरी की क्लास 10 की मार्कशीट देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

छात्रों की मांग पर शेयर की मार्कशीट

आईएएस अफसर शाहिद चौधरी ने ट्वीट किया, 'छात्रों की मांग पर, मेरी 10वीं क्लास की मार्कशीट है जो 1997 से राज है.'

On students’ demand, here’s my Class-X Mark-sheet which has remained “classified” since 1997! 339/500 pic.twitter.com/9ga6tJRkHU

— Shahid Choudhary (@listenshahid) July 20, 2022