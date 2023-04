Indian Airforce Agniveervayu: एय़रफोर्स में अग्निवीर बनना है तो कल तक कर दो आवेदन, ये रहीं पूरी डिटेल

agnipathvayu.cdac.in: अग्निवीर वायु के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 4 अप्रैल को समाप्त होगी. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक भारतीय वायुसेना भर्ती 2023 के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदकों का जन्म 26 जून 2006 और 26 दिसंबर 2002 के बीच होना चाहिए.

भारतीय वायु सेना ने अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. आवेदन प्रक्रिया 17 मार्च से शुरू हुई थी. चयन परीक्षा 20 मई से आयोजित की जाएगी. इससे पहले आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी. अग्निवीरवायु 02/2023 बैच के लिए आवेदन पत्र जमा करने की आखरी तारीख 04 अप्रैल 23 को 2300 बजे तक बढ़ा दी गई.

IAF Agniveervayu 02/2023 Application Form: Know how to apply

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले IAF की आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाना होगा.

होमपेज पर इसके लिए आवेदन करने का लिंक मिलेगा. उसपर क्लिक करें.

अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और एप्लिकेशन फॉर्म भरना होगा.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और आवेदन फीस का भुगतान करें.

डिटेल वेरिफाई करें और IAF अग्निवीरवायु 2023 आवेदन पत्र जमा करें.

अब अपना एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें.

आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ये https://www.joinindianarmy.nic.in/Authentication.aspx है.

कैसे होगा सेलेक्शन, कितना है शुल्क

इन वैकेंसी के लिए कैंडिडेट्स का सेलेक्शन ऑनलाइन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा. पहले ये चरण होगा जिसे पार करने वाले कैंडिडेट्स अगले चरण यानी भर्ती रैली में शामिल होंगे. दोनों चरण पार करने वाले का ही सेलेक्शन फाइनल होगा. हालांकि प्री परीक्षा छंटनी के लिए है. आवेदन करने के लिए कैंडिडे्टस को 250 रुपये शुल्क देना होगा.

