Tehsildar Salary: तहसीलदार की इतनी होती है सैलरी, गाड़ी समेत मिलती हैं ये सुविधाएं और भत्ते

What is The Salary of Tehsildar: पढ़ाई के बाद लोग सब सरकारी नौकरी की तलाश में लग जाते है. जिसका जिस फील्ड में इंट्रेस्ट होता है वह उसी की तलाश में लग जाता है. आज हम आपको तहसीलदार की सरकारी नौकरी के बारे में बता रहे हैं कि तहसीलदार को कितनी सैलरी मिलती है और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं. तहसीलदार की नौकरी को राज्यों में अच्छा माना जाता है. किसी भी स्टेट में तहसीलदार के पदों पर भर्ती स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होती है.

जो भी कैंडिडेट्स तहसीलदार के पदों पर सेलेक्ट होते हैं, उन्हें राज्य के मुताबिक सैलरी और सुविधाएं मितली हैं. राज्य सरकार इन हैंड सैलरी, प्रमोशन प्रोसेस, ग्रेड पे और सातवें वेतन आयोग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है. नायब तहसीलदारों के लिए मासिक इन-हैंड सैलरी सभी भत्तों और कटौतियों के बाद दिया जाता है. सैलरी की बात करें तो एक नायब तहसीलदार की शुरुआती सैलरी करीब 63560 रुपये होती है. लेकिन भविष्य में सातवें वेतन और भत्ता दोनों में बढ़ोतरी होती है. नायब तहसीलदार की सैलरी का भुगतान हर पद के लिए अलग अलग किया जाता है. एक नायब तहसीलदार का मूल वेतन 47600 से 151100 रुपये के बीच होता है, जिसमें 4800 ग्रेड पे होता है. मध्य प्रदेश में एक तहसीलदार के लिए बेसिक सैलरी 47600 से 151100 रुपये के बीच है. राजस्थान में तहसीलदार की सैलरी 47600 से 151100 रुपये के बीच होती है. झारखंड में तहसीलदार की सैलरी 47600 रुपये से लेकर 112,400 रुपये तक है. जरूरत के मुताबिक तहसीलदार को गाड़ी के अलावा आवास आदि की सुविधा भी दी जाती है. तहसीलदार को मिलने वाले भत्ते और सुविधाएं Tehsildar Salary

परिवहन भत्ता (टीए)

ओवर टाइम

महंगाई भत्ता (डीए)

हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए)

अन्य भत्ते (मानदंडों के अनुसार)

बोनस

स्पेशल ड्यूटी अलाउंस

भत्तों के अलावा कुछ प्रकार की कटौती भी की जाती है. जिनका भुगतान बाद में कर्मचारी को इनकम टैक्स के अलावा किया जाता है.

आयकर

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)

