TET 2023 Notification: 8720 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, ये रहीं पात्रता समेत पूरी डिटेल

MP HSTET 2023 Notification Sarkari Naukri: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) हाई स्कूल चयन परीक्षा के माध्यम से 8720 वैकेंसी भर रहा है. भर्ती प्रक्रिया 18 मई, 2023 से शुरू होगी और 6 जून, 2023 तक जारी रहेगी. आवेदन लिंक एक्टिव होने पर उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट यानी esb.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

राज्य के शिक्षा विभाग और आदिवासी विभाग में खाली पदों को भरा जाएगा. हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, कृषि और गृह विज्ञान समेत अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी उपलब्ध हैं. बोर्ड 02 अगस्त, 2023 को सभी आवेदकों के लिए परीक्षा आयोजित करेगा.

MP HSTET Eligibility Criteria

उम्मीदवारों को 2018 या 2013 में योग्य एमपी हाई स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा परीक्षा पास होना चाहिए.

Age Limit

न्यूनतम आयु सीमा - 21 साल

सामान्य पुरुष के लिए अधिकतम आयु सीमा - 40 साल

महिला और अन्य कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु सीमा - 45 साल

Selection Process for MP HSTET 2023

कैंडिडेट्स का सेलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

How to Apply for MP HSTET 2023?

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार निम्नलिखित चरणों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट MPPEB पर जाएं.

वहां मौजूद ऑनलाइन एप्लिकेशन लिंक पर क्लिक करें.

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. यहां मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें.

डिटेल्स दर्ज करने के बाद सबमिट कर दें. एप्लिकेशन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट ले लें.

नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक https://esb.mp.gov.in/Rulebooks/RB_2023/HSTST_2023_RuleBook.pdf है.