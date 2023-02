TET 2023 Registration: खुशखबरी! टीईटी 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, ये है अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक

Teacher Recruitment 2023: टीचर के पदों पर नौकरी का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है. शिक्षकों के लिए होने वाली पात्रता परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है. पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, PSTET-2023 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. उम्मीदवार पंजाब टीईटी के लिए आधिकारिक वेबसाइट pstet2023.org पर आवेदन कर सकते हैं.

शेड्यूल के मुताबिक, पीएसटीईटी 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 फरवरी से 28 फरवरी, 2023 तक चालू रहेगी. जबकि पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 12 मार्च, 2023 को आयोजित की जाएगी.

Age Limit

पीएसटीईटी 2023 के लिए उपस्थित होने वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई विशिष्ट न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है.

Educational Qualification

जिन कैंडिडेट्स ने D.El.Ed कोर्स / बी.एड. कोर्स पास किया है या फिर उसमें उपस्थित होने वाले हैं तो वह इसके लिए पात्र हैं.

Application Fee

अलग अलग राज्यों (पंजाब डोमिसाइल के अलावा) से आने वाले कैंडिडेट्स को फीस के संबंध में केवल जनरल कैटेगरी में माना जाएगा. वहीं फीस जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित है (अर्थात पेपर I और पेपर II प्रत्येक के लिए अलग से 1000 रुपये), अन्य राज्यों के कैंडिडेट्स से लिया जाना है.

How to apply for PSTET 2023?

इसके लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले PSTET की आधिकारिक वेबसाइट pstet2023.org पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको Punjab TET 2023 registration का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब अपना रजिस्ट्रेशन करें और वहां मांगी गई डिटेल्स भर दें.

अब एप्लिकेशन फीस पे करें और फॉर्म सबमिट कर दें.

अब अपना फॉर्म डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसी का एक प्रिंटआउट निकाल लें.

दिए गए पेपर के सफल फीस भुगतान के बाद ही पीएसटीईटी 2023 आवेदन फॉर्म पूरा किया जाएगा. उम्मीदवार को बहुत सावधानी से डिटेल भरनी चाहिए, यदि कोई डिटेल गलत पाई जाती है, तो कैंडिडेट्स को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

