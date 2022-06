UPSC Civil Services Exam 2021: UPSC एग्जाम में पास नहीं हो पाया यह अभ्यर्थी, फिर भी बटोर रहा सुर्खियां

UPSC Civil Services Exam 2021: हाल ही में UPSC ने साल 2021 के नतीजे घोषित किए हैं. इन नतीजों के घोषित होने के बाद से ही कई प्रेरणादायक कहानियां सामने आ रही हैं. इसमें कई लोग प्रयास करते हैं जबकि सफल चंद लोग ही होते हैं.

10 years of hard work ended in ashes.

6 UPSC attempts over.

3 times prelims failed.

2 times mains failed.

In my last attempt, yesterday I succumbed due to low score in interview. Missed by 11 marks. #upscresult

“And still I rise”. pic.twitter.com/m8FRcJGCWu

— Rajat sambyal (@rajatsambyal_) May 31, 2022