PSC 2022 Exam Calendar Released: पीएससी 2022 एग्जाम कैलेंडर जारी, इस डायरेक्ट लिंक पर करें चेक

UKPCS Notification: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यूकेपीएससी 2022 परीक्षा कैलेंडर जारी किया है. ग्रुप सी के अलग अलग पदों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है. उम्मीदवार यूकेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर परीक्षा कैलेंडर की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक, पुलिस कांस्टेबल परीक्षा नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर, 2022 को जारी होगा. परीक्षा 18 दिसंबर, 2022 को आयोजित की जाएगी. आयोग ने साल की शुरुआत से अब तक 23 परीक्षाएं शुरू की हैं और जिनमें से 18 परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं.

वन रक्षक 2022 नोटिफिकेशन 21 अक्टूबर, 2022 को जारी होगा और परीक्षा 22 जनवरी, 2023 को आयोजित की जाएगी. सहायक लेखाकार / लेखा परीक्षक परीक्षा अधिसूचना 28 अक्टूबर, 2022 को जारी होगी और लिखित परीक्षा 12 फरवरी, 2023 को आयोजित की जाएगी.

How to Check and Download UKPCS Notification

कैंडिडेट्स सबसे पहले UKPSC की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाएं.

अब आपको Announcement section में जाकर नोटिस पर जाना है.

PSC 2022 exam calendar

अब एग्जाम नोटिस पर क्लिक करें. अब आपके सामने एक नई पीडीएफ फाइल खुल जाएगी.

अब कैंडिडेट्स इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.

6427 पदों पर होगी भर्ती

पुलिस 1521 पद पुलिस आरक्षी, पीएसी,आईआरबी, अग्निशामक, विज्ञप्ति 7 अक्तूबर को और परीक्षा 10 दिसंबर 2022

राजस्व 554 पद राजस्व उप निरीक्षक(पटवारी, लेखपाल), विज्ञप्ति 10 अक्तूबर और परीक्षा आठ जनवरी 2023

वन विभाग 894 पद वन आरक्षी, विज्ञप्ति 21 अक्तूबर और परीक्षा 22 जनवरी 2023

विभिन्न विभाग 891 पद सहायक लेखाकार/लेखा परीक्षा, विज्ञप्ति 28 अक्तूबर और परीक्षा 12 जनवरी 2023

कारागार विभाग 213 पद बंदी रक्षक, विज्ञप्ति नवंबर के दूसरे हफ्ते में और परीक्षा शारीरिक परीक्षण के बाद

विभिन्न विभाग 519 पद कनिष्ठ सहायक, विज्ञप्ति नवंबर के अंतिम सप्ताह और परीक्षा पांच मार्च 2023

कृषि, पशुपालन, उद्यान 463 पद चारा सहायक से वर्ग 03 के पद, विज्ञप्ति जनवरी 2023 के दूसरे हफ्ते में व परीक्षा 23 अप्रैल 2023

पुलिस 221 पद एसआई, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, विज्ञप्ति जनवरी 23 के अंतिम सप्ताह और परीक्षा शारीरिक परीक्षण के बाद

विभिन्न विभाग 434 पद पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, विज्ञप्ति फरवरी 23 के अंतिम सप्ताह, परीक्षा 7 मई 2023

विभिन्न विभाग 60 पदमान चित्रकार /प्रारूपकार, विज्ञप्ति मार्च 23 के तीसरे हफ्ते में, परीक्षा 4 जून 2023

विभिन्न विभाग 91 पद अन्वेषक कम संगणक, सहायक सांख्यकीय अधिकारी, विज्ञप्ति अप्रैल 23 अंतिम हफ्ते और परीक्षा 23 जुलाई 2023

विभिन्न विभाग व निकाय 76 पद जेई, विज्ञप्ति मई 2023 अंतिम हफ्ते और परीक्षा 13 अगस्त 2023

