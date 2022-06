UP Board Result 2022: यूपी बोर्ड Class 10 और Class 12 का रिजल्ट कुछ ही देर में, ये है सही समय

UP Board 10th 12th Result 2022, Sarkari Result 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 10वीं 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी करने जा रहा है. यूपी बोर्ड के सचिव दिव्य कांत शुक्ल ने शुक्रवार को इस बारे में ऐलान किया. दिव्य कांत शुक्ल ने बताया कि शनिवार दोपहर 2:00 बजे सबसे पहले हाईस्कूल का रिजल्ट (UP Board 10th Result 2022) घोषित होगा. इसके 2 घंटे बाद यानी शाम 4:00 बजे इंटरमीडिएट का रिजल्ट (UP Board Result 12th 2022) घोषित किया जाएगा. इस साल हुई यूपी बोर्ड 2022 की 10वीं-12वीं की परीक्षा में कुल 51 लाख 92 हजार 689 स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था. इनमें से 47 लाख 75 हजार 749 स्टूडेंट्स एग्जाम में शामिल हुए थे.

इस साल 10वीं क्लास में कुल 27,81,654 स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 25,25,007 स्टूडेंट्स एग्जाम में शामिल हुए थे. वहीं इण्टरमीडिएट में कुल 24,11,035 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और उनमें से 22,50,742 परीक्षार्थी एग्जाम में उपस्थित हुए थे. इस बार 12वीं बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मूल्यांकन प्रक्रिया से लेकर रिजल्ट तक नजर बनाए हुए हैं. सीएम का सख्त निर्देश है कि कहीं कोई भी धांधलेबाजी नहीं होना चाहिए.

UP Board 10th 12th Result Check Direct Link

UPMSP ने कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए 24 मार्च, 2022 से 12 अप्रैल, 2022 तक यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 आयोजित की थी. यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट 2022 परीक्षा खत्म होने के दो महीने बाद जारी होने जा रहा है.

UP Board Result 2022: How to check the result

रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपने नंबर आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं.

अब वेबसाइट पर रिजल्ट चेक करने के लिए आ रहे लिंक पर क्लिक करें.

रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना 10वीं 12वीं यूपी बोर्ड परीक्षा रोल नंबर दर्ज करना होगा.

अपनी डिटेल्स डालने के बाद सबमिट कर देना है. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने होगा.

अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं.

