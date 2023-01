UPSC Story: 6 मेन्स-4 इंटरव्यू और 10 अटेंप्ट के बाद भी नहीं निकला UPSC, कैंडिडेट बोला- किस्मत में जाने क्या लिखा

UPSC Aspirant Story: यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना कोई आम बात नहीं है. आईएएस आईपीएस बनने के लिए कैंडिडेट्स को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है. यह मेहनत इस बात की गारंटी नहीं होती है कि सफलता मिल ही जाएगी. आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बता रहे हैं जोकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट की है. यह कैंडिडेट कुल 10 अटेंप्ट दे चुका है और एक भी बार क्लियर नहीं हो पाया है. इसके बाद यूपीएससी एस्पिरेंट ने खुद ही ट्वीट करके इसके बारे में लोगों को बताया है.

यूपीएससी एस्पिरेंट कुणाल विरुलकर ने ट्वीट किया और उसमें लिखा 10 अटेंप्ट, 6 मेन्स, 4 इंटरव्यू फिर भी नहीं हुआ सेलेक्शन, न जाने किस्मत में क्या लिखा है. कुणाल का कहना है कि सिविल सर्विसेज के लिए उन्होंने कुल 10 अटेंप्ट, 6 मेन्स और 4 इंटरव्यू दिए फिर भी यूपीएससी में उनका चयन नहीं हो सका. अपना दुख जाहिर करते हुए वह कहते हैं कि किस्मत में अब न जाने क्या लिखा है. इस ट्वीट पर 34 हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं.

कुणाल के इस ट्वीट पर दूसरे अफसरों ने भी अपने विचार रखे हैं. आईपीएस अधिकारी सूरज सिंह परिहार ने लिखा, आपकी योजना और क्रियान्वयन अच्छा था, तभी आप इतनी बार इंटरव्यू तक पहुंचे. ईश्वर की योजना आपके बारे में आपसे भी अच्छी है, बस विश्वास रखें, धैर्य आपमें है ही तभी 10 बार प्रयास कर पाए. कुणाल तुम जीवन में जरूर कुछ बड़ा और अच्छा करोगे, इसीलिए मैंने तुमको अभी अभी फॉलो भी किया है. आईएएस अफसर अवनीश शरण ने कहा कि आप बेहतर के लिए बने हैं. निराश मत होइए. यूपीएससी के आगे की दुनिया भी ख़ूबसूरत है.

10 attempts

6 mains

4 interview

Still couldn't get selected in UPSC

Don't know what is written in the destiny. #UPSC

— Kunal Virulkar (@kunalrv) May 30, 2022