CTET 2022 Latest Notification: आपने भी किया था सीटेट 2022 के लिए आवेदन, अब जारी हुआ ये नया नोटिफिकेशन

CTET 2022 Latest Notification: सीटीईटी एप्लीकेशन करेक्शन विंडो 28 नवंबर 2022 से खुलेगी. सीटीईटी एप्लीकेशन जमा करने वाले सभी योग्य उम्मीदवार अब आधिकारिक पोर्टल पर जरूरी सुधार कर सकते हैं. आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन सीटीईटी एप्लीकेशन करेक्शन विंडो 28 नवंबर से 3 दिसंबर, 2022 तक खुली रहेगी.

सभी कैंडिडेट्स जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिस्सा लेने के इच्छुक हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें 3 दिसंबर के बाद अपने CTET 2022 के आवेदनों में कोई बदलाव करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. वे सभी कैंडिडेट जिनके CTET एप्लीकेशन फॉर्म बोर्ड द्वारा स्वीकार किए जाएंगे, केवल उन्हें टीईटी परीक्षा में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा. केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक आयोजित होने की संभावना है.

उम्मीदवारों की आसानी के लिए, हमने CTET 2022 एप्लीकेशन करेक्शन विंडो और अन्य प्रासंगिक जानकारी की पूरी डिटेल शेयर की हैं.

CTET Application Correction Window 2022 Important Dates

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर सीटीईटी एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपन की है. सीटीईटी 2022 परीक्षा की जरूरी तारीखों के बारे में डिटेल यहां दी गई हैं.

सीटीईटी 2022 आवेदन रिलीज की तारीख - 31 अक्टूबर 2022

सीटीईटी आवेदन पत्र जमा करने के लिए आखिरी तारीख - 24 नवंबर 2022

फीस जमा करने की आखिरी तारीख - 25 नवंबर 2022

सीटीईटी एप्लीकेशन करेक्शन विंडो - 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2022

सीटीईटी 2022 एग्जाम की तारीख - दिसंबर 2022 से जनवरी 2023

CTET Application Correction Window 2022 में ठीक कर सकते हैं ये चीजें

कैंडिडेट का नाम

माता - पिता का नाम

ईमेल आईडी

कॉन्टेक्ट डिटेल

लिंग

एजुकेशन डिटेल

नेशनलिटी

कैंडिडेट्स का एड्रेस

परीक्षा केंद्र वरीयता, आदि.

How to Modify the Details in the CTET Application Form 2022

सबसे पहले CTET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Apply for CTET Dec-2022” का लिंक मिलेगा. उसपर क्लिक करें.

अब, सभी रजिस्टर कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और पिन जैसी डिटेल के साथ लॉगिन कर सकते हैं और “सबमिट” बटन पर क्लिक कर सकते हैं.

अब आपके सामने “CTET application correction window” खुल जाएगी.

अब कैंडिडेट अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं.

जब आप करेक्शन कर ले तो सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.

अब आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.

