Haryana Politics: हरियाणा की 20 सीटों पर पासा पलटने की उम्मीद में कांग्रेस, चुनाव आयोग को सौंपे अपडेटेड डेटा में क्या है?

Congress Reached Again To ECI: क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा बदल जाएगा? हरियाणा की 20 सीटों पर खेल पलट जाएगा? हरियाणा में लगातार तीसरी बार चुनाव हारकर सत्ता से दूर खड़ी कांग्रेस पार्टी इसी उम्मीद में चुनाव आयोग के पास नए और अपडेटेड जानकारी से लैस ज्ञापन लेकर पहुंची है. कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश इस मामले में मतगणना वाले दिन से ही बेहद सक्रिय हैं.

जयराम रमेश ने एक्स पर शेयर किया चुनाव आयोग भेजा गया ज्ञापन

जयराम रमेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग को सौंपा गया एक ज्ञापन पोस्ट करते हुए लिखा, '9 अक्टूबर को चुनाव आयोग के सामने उठाए गए मुद्दों और प्रस्तुत किए गए ज्ञापन के बाद, हमने अब हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और स्पष्ट अनियमितताओं को उजागर करते हुए एक अपडेटेड ज्ञापन प्रस्तुत किया है. हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा और उचित निर्देश जारी करेगा.'

In furtherance of the issues raised and the representation submitted to the Election Commission of India on 9th October, we have now submitted an updated memo highlighting serious and glaring irregularities in the election process in 20 assembly constituencies in Haryana. We hope… https://t.co/ouILdsc3Ws pic.twitter.com/VbD1bvufzv

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 11, 2024