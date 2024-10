Haryana Results: काउंटिंग अपडेट क्यों नहीं हो रही... कांग्रेस की शिकायत, गिरिराज बोले- हरियाणा के हिंदू नहीं बंटे

Jairam Ramesh And Giriraj Singh : हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर नाराजगी जताई है. कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने हरियाणा चुनाव के नतीजे को धीमा बताते हुए चुनाव आयोग पर गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने चुनाव आयोग पर मतगणना की प्रक्रिया को सुस्त करने का आरोप लगाया है. वहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हरियाणा में विपक्ष की जातियों में बांटने की साजिश को नाकाम बताया.

प्रशासन पर दबाव बनाने की रणनीति, ECI पर कांग्रेस का बड़ा आरोप

जयराम रमेश ने एएआई से कहा, "हम अगले 5-7 मिनट में एक ज्ञापन दाखिल करने जा रहे हैं. हम शिकायत दर्ज करा रहे हैं. हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग हमारे सवालों का जवाब देगा. 10-11 राउंड के नतीजे पहले ही आ चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सिर्फ़ 4-5 राउंड के नतीजे ही अपडेट किए गए हैं. यह प्रशासन पर दबाव बनाने की एक रणनीति है..."

#WATCH | #HaryanaAssemblyPolls2024 | Delhi: Congress General Secretary in-charge Communications, Jairam Ramesh says, "We are filing a memorandum in the next 5-7 minutes. We are lodging a complaint. We hope that the EC will answer our questions. The results of 10-11 rounds are… pic.twitter.com/yCQwNJ9CG0

— ANI (@ANI) October 8, 2024