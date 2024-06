आंध्र प्रदेश में जारी रहेगा मुस्लिम आरक्षण, चंद्रबाबू नायडू के इस फैसले ने भाजपा की बढ़ाई दुविधा

प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के संभावित तीसरे कार्यकाल में अहम सहयोगी तेलगू देशम पार्टी यानी टीडीपी के तेवर ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है. टीडीपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा. जबकि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पूरा चुनाव प्रचार मुसलमान आरक्षण के विरोध के ईर्द गिर्द रहा था. आंध्र प्रदेश में एनडीए के सहयोगी टीडीपी, जनसेना और बीजेपी के संयुक्त चुनावी घोषणापत्र में भी मुसलमानों के लिए आरक्षण का जिक्र नहीं किया गया था.

टीडीपी के नेता राविंद्र कुमार कुमार से जब पूछा गया कि क्या आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "हां, हम मुस्लिम आरक्षण जारी रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है." उनसे जब यह पूछा गया कि टीडीपी की क्या मांगे हैं? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी कोई मांग नहीं है. यह प्री पोल अलाइंस है. बस जब राज्य सरकार की केंद्र की जरूरत हो केंद्र सहयोग करे. हम चाहते हैं कि केंद्र आंध्र प्रदेश के विकास में सहयोग करे, क्योंकि आंध्र प्रदेश 25 साल पीछे चल गया है.

बीजेपी की क्यों बढ़ी दुविधा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था, "कांग्रेस सत्ता में आई तो वह देश की संपत्ति को 'घुसपैठियों' और 'जिनके अधिक बच्चे हैं' के बीच बांट देगी. पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है. इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चें हैं, उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे."

पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 'संपत्ति पर पहले अधिकार' वाले बयान का जिक्र करते हुए कई बार आरोप लगाया था कि उनकी सरकार ने दलितों का आरक्षण कम करके मुसलमानों को देने की कोशिश की. पीएम मोदी ने कहा, 'कांग्रेस की सोच हमेशा से वोटबैंक और तुष्टिकरण की रही है.

