Lok sabha chunav results: 220 के ऊपर जाते ही कांग्रेस खेमे में हलचल, प्रियंका के घर राहुल-सोनिया की बड़ी बैठक

Lok sabha chunav results 2024: चार घंटे की काउंटिंग शुरू होने के बाद 12 बजे तक लोकसभा चुनाव के तस्वीर साफ हो गई है. 400 पार का नारा देने वाली भाजपा, सहयोगी दलों के साथ 300 के आसपास सिमटती दिख रही है.. वहीं, कांग्रेस की इंडिया गठबंधन ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंकाया है. 12 बजे तक इंडिया गठबंधन 226 सीटों पर आगे चल रही है. इसके साथ ही, इंडिया गठबंधन में हलचल तेज हो गई है. शुरुआती रुझान सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पहुंचे. इसके बाद सोनिया गांधी बेटी प्रियंका गांधी से मिलने पहुंची है. यहां राहुल गांधी भी मौजूद हैं.

अधिकतर एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए, कांग्रेस की इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है. भल ही पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है, लेकिन उनके प्रदर्शन से पार्टी के नेता काफी खुश हैं. कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जी न्यूज से कहा कि पिक्चर अभी बाकी है. 1-2 घंटे में तस्वीर और साफ हो जाएगी. हमें अभी भी भरोसा है कि हम 295 पर जाकर रुकेंगे.

#WATCH | Delhi: Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi arrives at the residence of her daughter and party's general secretary Priyanka Gandhi Vadra. #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/Ae818SNZCw

'बीजेपी की नैतिक जीत'

पवन खेड़ा ने कहा कि इस बार बीजेपी इसे नैतिक जीत मान ले, लेकिन चुनाव में तो हम ही जीत रहे हैं. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से अच्छी खबरें आ रही हैं. उन्होंने कहा कि देशभर के लोगों को आभास हो रहा था कि संविधान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और उन लोगों ने इस खतरे का डटकर सामना कर रहे हैं.

लोकसभा चुनाव रिजल्ट 2024 LIVE

'इंडिया गठबंधन जीत गया'

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस जिस तरह से पूरे देश में आगे जा रही है, हम पहले से कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर 100 का आंकड़ा पार कर लिया, तो सोचो इंडिया गठबंधन जीत गया. इस बार कांग्रेस पार्टी 150 लोकसभा सीटों के आंकड़े तक भी पहुंच सकती है. अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का ही होगा. देश की यह इच्छा है कि राहुल गांधी देश का नेतृत्व करें.

#WATCH | Mumbai: Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "If Congress crosses the mark of 100 Lok Sabha seats, INDIA alliance will come to power...The Congress party could even reach the mark of 150 Lok Sabha seats...If Congress emerges as the biggest party, the Prime Minister… pic.twitter.com/GgT1yHLb5I

— ANI (@ANI) June 4, 2024