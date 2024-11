Maharashtra Elections: बालासाहेब की इच्छा महायुती ने पूरी की.. संभाजीनगर में पीएम मोदी का MVA पर बड़ा हमला

PM Modi Sambhajinagar Rally: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति संभाजीनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव इस बार एक अहम विचारधारा की लड़ाई है. उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव में एक ओर संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं और दूसरी ओर औरंगजेब का समर्थन करने वाले लोग हैं. मोदी ने कहा, "जो लोग संभाजी महाराज के हत्यारे में अपना मसीहा देखते हैं, क्या वे महाराष्ट्र की अस्मिता के खिलाफ नहीं हैं?"

संभाजी महाराज के नामकरण पर शिवसेना की भूमिका

मोदी ने महाराष्ट्र की जनता को याद दिलाया कि छत्रपति संभाजीनगर नामकरण की मांग सबसे पहले शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे ने की थी. महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ढाई साल सत्ता में रहने के बावजूद इस मांग को पूरा नहीं कर सकी. उन्होंने कहा कि महायुती सरकार ने सत्ता में आते ही बालासाहेब की इच्छा को पूरा करते हुए इस शहर का नाम छत्रपति संभाजीनगर किया.

#WATCH | #MaharashtraElection2024 | Chhatrapati Sambhaji Nagar | PM Modi says, "Those who have problem with Shambhaji Maharaj's name, those who see Messiah in the name of those who killed him, aren't they standing against the Maharashtra and Maratha pride? Aren't these people… pic.twitter.com/ic3pPfezpZ

— ANI (@ANI) November 14, 2024