Nowshera Vidhan Sabha Chunav Result 2024: चलेगा कांग्रेस-एनसी का जादू या घाटी में खिलेगा कमल? देखें नौशेरा सीट के नतीजे

Nowshera Assembly Election Results 2024: जम्मू और कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों में से एक नौशेरा में 2024 के चुनावी रण में बीजेपी से रविंदर रैना, पीडीपी से हक नवाज, बसपा से मनोहर सिंह, आईएनडी से शिव देव शर्मा और एनसी से सुरेन्द्र कुमार चौधरी के बीच मुकाबला है. जम्मू-पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मनावर पुल से सिर्फ 4 किमी अंदर की ओर मनावर नदी के तट पर स्थित नौशेरा में मतगणना शुरू होने से पहले रविंदर रैना ने हवन किया. उन्होंने भाजपा की बड़ी जीत की उम्मीद जताई है.

काउंटिंस से पहले रविंदर रैना बोले- थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए...

नौशेरा विधानसभा सीट पर 25 सितंबर 2024 को मतदान हुए थे. अब देखना ये होगा कि कौन सा उम्मीदवार इस चुनावी रण में बाजी मारेगा? सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होने के बाद पहले कुछ घंटे रुझान और फिर नतीजे की तस्वीरें दोपहर 11-12 बजे तक साफ हो जाएंगी. हालांकि, यह सीट पिछले चुनाव से भाजपा के कब्जे में है. उसके पहले यहां से नेशनल कांफ्रेस के हिंदू उम्मीदवार जीत चुके हैं. रविंदर रैना ने आज सुबह लोगों से कहा कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए.

#WATCH | J&K BJP President and candidate from Nowshera Assembly, Ravinder Raina says, "We are confident that BJP and its supporting parties will win the elections with full majority...We will win 30-35 seats..." https://t.co/iwXFalnpVV pic.twitter.com/13sl8exIRc

— ANI (@ANI) October 8, 2024