मरने की कगार पर थी Salman Khan की ये एक्ट्रेस, हड्डियों का ढांचा बन गई, बीमारी ने किया कंगाल!

Pooja Dadwal Then And Now: बात आज एक ऐसी एक्ट्रेस की जो अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल कारणों के चलते सुर्ख़ियों में आईं थीं. असल में सलमान खान (Salman Khan) के साथ फिल्म ‘वीरगति’ में नजर आईं एक्ट्रेस पूजा डडवाल (Pooja Dadwal) का एक फोटो साल 2018 में खूब वायरल हुआ था. इस फोटो में पूजा हड्डियों का ढांचा लग रहीं थीं और उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक्ट्रेस अब कुछ ही दिनों की मेहमान हैं. जी हां, एक्ट्रेस पूजा डडवाल की लाइफ किसी फिल्मी कहानी के जैसी ही है. फ्लॉप करियर और गिरती सेहत ने एक्ट्रेस को अस्पताल तक पहुंचा दिया था. पूजा की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो गया था.

घरवालों ने छोड़ दिया था साथ

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पूजा की बिगड़ती सेहत के बीच उनके घरवालों, यहां तक कि पति ने भी उनका साथ छोड़ दिया था. पूजा इतनी बीमार हो गईं थीं कि उनका वजन 23 किलो के आसपास रह गया था. पूजा हड्डियों का ढांचा होकर रह गईं थीं. हालांकि, यहां सलमान खान एक्ट्रेस के लिए फरिश्ता बनकर आए थे. आपको बता दें कि सलमान खान के फाउंडेशन ‘बींग ह्युमन’ ने एक्ट्रेस के इलाज का पूरा खर्च उठाया था. मार्च 2018 में पूजा का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वे मुंबई के अस्पताल के जनरल वार्ड में दिखाई दी थीं. कहते हैं कि सलमान खान के फाउंडेशन ने पूरे 10 महीनों तक एक्ट्रेस के इलाज का खर्चा उठाया था.

टिफिन सर्विस चलाकर किया गुजारा

'दबदबा', 'हिंदुस्तान', 'सिंदूर की सौगंध' और 'मैडम नंबर 1' आदि फिल्मों में काम कर चुकीं पूजा ने ठीक होते ही टिफिन सर्विस शुरू की ताकि वे अपना गुजारा कर सकें. कहते हैं कि इस बीच पूजा ने फिल्मों और टीवी सीरियल्स के लिए भी काम तलाशना शुरू किया था. बताते चलें कि इसके बाद एक्ट्रेस शॉर्ट फिल्म 'शुकराना गुरु नानक देव जी का' में नजर आई थीं.