लाल दुप्पटे वाली एक्ट्रेस याद है? 30 सालों बाद भी दिखती हैं इतनी हसीन, करती हैं ये काम

Ritu Shivpuri Then And Now: डेविड धवन (David Dhawan) की फिल्म आंखें (Aankhen) की रिलीज को 30 साल पूरे हो गए हैं. इस फिल्म में गोविंदा, चंकी पांडे, कादर खान के अलावा ऋतु शिवपुरी (Ritu Shivpuri) और रागेश्वरी लुंबा ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी. फिल्म में ऋतु की जोड़ी गोविंदा के साथ जमी थी और फिल्म का गाना ओ लाल दुप्पटे वाली काफी फेमस हुआ था. फिल्म हिट रही थी जिसके बाद ऋतु ने कुछ इक्का-दुक्का फिल्मों में काम किया लेकिन फिर गुमनाम हो गईं. दरअसल, फ्लॉप फिल्मी करियर के चलते ऋतु ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया था. वह बॉलीवुड में काम करने के तौर तरीकों से भी खुश नही थीं.

उनका कहना था कि वो कहीं भी फिल्मों में काम मांगने जाती थीं तो लोग उन्हें डेट पर चलने या साथ कॉफ़ी पीने का ऑफ़र देने लगते थे. वो इन सब बातों में कंफर्टेबल नहीं थीं इसलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया. इसके बाद ऋतु ने शादी कर अपना घर बसा और फैमिली लाइफ में बिज़ी गईं. काफी साल बीतने के बाद ऋतु ने फिर टीवी शो के जरिए एक्टिंग की दुनिया में वापसी की लेकिन वो यहां भी ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाईं. उनका कहना था कि टीवी में काम करना आसान काम नहीं था. वो जब शूटिंग से देर रात घर लौटती थीं तो उनके पति सो चुके होते थे. जब वो जागते थे तो ऋतु घर पर नहीं होती थीं. इस वजह से उनकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही थी जिसकी वजह से उन्होंने टीवी शो में भी एक्टिंग छोड़ दी. इसके बाद ऋतु ने ज्वेलरी डिजाइनिंग में हाथ आजमाया. वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने बनाए एक से एक डिज़ाइन शेयर करती रहती हैं. वैसे, आंखें की रिलीज के 30 साल बाद भी ऋतु के लुक्स इतने सालों में ढले नहीं बल्कि वो और ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं. वह काफी मौकों पर अपनी एक से बढ़कर एक ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कर चुकी हैं.बता दें कि ऋतु के पेरेंट्स ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी भी फिल्म इंडस्ट्री में जाना-माना नाम थे. ओम शिवपुरी ने कई फिल्मों में केरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया. वहीं सुधा शिवपुरी क्यूंकि सास भी कभी बहू थी में बा की भूमिका में फेमस हुई थीं.