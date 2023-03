जब एक हादसे में सेट पर चली गई थी Kajol की याददाश्त, करण जौहर ने तुरंत उनके BF को लगाया था फोन

Kajol Injured on the sets of Kuch Kuch Hota Hai: करण जौहर (Karan Johar) की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक 'कुछ कुछ होता है' (Kuch Kuch Hota Hai) काजोल (Kajol) के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी. इस फिल्म में काजोल, शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) ने काम किया था और तीनों के लिए ही ये फिल्म बेहद लकी साबित हुई थी. हालांकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ दिलचस्प वाकये भी हुए थे. दरअसल, एक सीन की शूटिंग में तो काजोल अपनी याददाश्त तक खो चुकी थीं. जी हाँ, ये दिलचस्प किस्सा फिल्ममेकर करण जौहर ने खुद एक इंटरव्यू में सुनाया था.

काजोल के साथ हुआ था हादसा उन्होंने कहा था, 'फिल्म के गाने ये लड़का है दीवाना की शूटिंग मॉरिशस में हुई थी जिसमें काजोल को शाहरुख के साथ एक साइकिल चलाते हुए शॉट देना था. इसी शॉट में बैलेंस बिगड़ने से काजोल मुंह के बल गिर गयी थीं और उन्हें चोट भी लग गई थी. चोट लगने के बाद काजोल बेहोश हो गई थीं और जब होश आया तो वो केवल रोए जा रही थीं. वो इतनी ज्यादा पैनिक हो गई थीं कि उन्हें मेमोरी लॉस की दिक्कत हो गई थी. वो किसी को नहीं पहचान पा रही थीं और उन्हें केवल अपने उस वक्त के ब्वॉयफ्रेंड अजय देवगन ही याद थे.' अजय से बात करके नॉर्मल हुईं काजोल ऐसे में करण ने तुरंत अजय देवगन को फोन लगाया था और जब काजोल से उनसे बात की तो उन्हें सुकून आया और वो नॉर्मल हुईं. इस बारे में जब अजय से पूछा गया था तो उन्होंने काजोल से उस वक्त बात करते हुए क्या कहा था तो उन्होंने कहा था-मैंने काजोल से कहा था-सब भूल जा, अभी तुझे कुछ याद नही है, सब उल्टा हो गया. बता दें कि इस वाकये के बाद सेट पर सब लोग खूब हँसे और कुछ समय बाद काजोल ने भी ठीक होकर शूटिंग दोबारा शुरू कर दी थी.