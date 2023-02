Buy 1 Get 1 : अगर आपने सुनी कार्तिक की यह बात; तो शहजादा का एक टिकट मिलेगा फ्री, एक के साथ

Shehzada Free Tickets: शहजादा के बॉक्स ऑफिस पर ठंडे रेस्पॉन्स को देख कर निर्माताओं समेत कार्तिक आर्यन के हाथ-पैर फूल गए हैं. फिल्म को हॉलीवुड की एंट मैन एंड द वास्प क्वांटुमैनिया से तो टक्कर मिल ही रही थी, मगर शुक्रवार के लिए पठान के निर्माताओं के द्वारा देश में सब जगह टिकटों की कीमत घटाकर मात्र 110 रुपये कर देने से हालत और खराब हो गई. इधर, शहजादा की एडवांस बुकिंग एक करोड़ रुपये के करीब भी नहीं पहुंची है. इसके बाद ट्रेड के जानकार यही मान रहे हैं कि कार्तिक आर्यन की फिल्म के लिए आने वाला हफ्ता बहुत मुश्किल है. चार हफ्ते बाद भी पठान को दर्शक मिल रहे हैं, जबकि पिछले साल भूल भुलैया 2 से धूम मचाने वाले कार्तिक के शो की सीटें खाली पड़ी हैं.

— Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) February 16, 2023