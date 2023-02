Shehzada: जिस फिल्म में आती है ले डूबती है; क्रिटिक की बात पर उठा तूफान, लोग कह रहे गलत है बयान…

Kriti Sanon Films: साल 2019 में लुका छुपी की सफलता के बाद मल्टीस्टारर हाउसफुल को छोड़ दें तो कृति सैनन की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप रही हैं. कलंक, अर्जुन पटियाला, पानीपत, बच्चन पांडे से लेकर भेड़िया तक. शुक्रवार को रिलीज हुई शहजादा भी बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ा रही है. ऐसा दौर तमाम एक्टरों के करियर में आता रहा है और वे इससे उबरे भी हैं. लगातार फ्लॉप फिल्मों के लिए कई बार उन्हें दर्शकों की तो कभी समीक्षकों की आलोचना भी झेलनी पड़ती है. परंतु शहजादा को बॉक्स ऑफिस फिसलते देखकर एक्टर-क्रिटिक कमाल आर खान ने कृति को लेकर ऐसा ट्वीट किया है, जिसकी हर कोई आलोचना कर रहा है.

Actress #KritiSanon is one of the most Panauti actress in the Bollywood. Jis film main Aati hai, Le Doobti hai. Bhediya Jaisi Film Ko Bhi Kha Gayee Thi.

— KRK (@kamaalrkhan) February 18, 2023