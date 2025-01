26 जनवरी की परेड देखने की है प्लानिंग? घर बैठे ऐसे बुक करें टिकट, यहां देखें प्राइस लिस्ट

Republic Day Parade Ticket: अगर आप भी इस साल 26 जनवरी की परेड देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. रिपब्लिड डे परेड और बीटिंग रिट्रीट के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है. आप टिकटों की बुकिंग काउंटर के साथ-साथ ऑनलाइन भी कर सकते हैं. टिकटों की बिक्री 11 जनवरी तक होगी.

सरकार की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, 2 जनवरी से रिपब्लिक डे परेड और बीटिंग रिट्रीट के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है. टिकट aamantran.mod.gov.in या'आमंत्रण' मोबाइल ऐप से बुक कर सकते हैं. इसके अलावा निर्धारित पांच टिकट काउंटर से भी टिकट खरीद सकते हैं.

कैसे खरीदें टिकट?

काउंटर से टिकट खरीदने के लिए आपको सेना भवन (गेट नं. 2), शास्त्री भवन (गेट नं. 3 के पास), जंतर मंतर (मुख्य द्वार के पास), प्रगति मैदान (गेट नं. 1) और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन (गेट नं 7 और 8) जाना होगा. काउंटर पर टिकट की बिक्री सुबह 1000 बजे से दोपहर 1 बजे तक

और दोपहर 2 बजे से शाम 04:30 बजे तक होगी. वहीं, ऑनलाइन टिकट की बुकिंग सुबह 9 बजे से उस दिन का कोटा खत्म होने तक होगी.

काउंटर से टिकट खरीदने के लिए आपको मूल फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र आदि) प्रस्तुत करना होगा. साथ ही इस पहचान पत्र को गणतंत्र दिवस/बीटिंग रिट्रीट रिहर्सल समारोह में शामिल होने के लिए भी साथ ले जाना आवश्यक होगा.

Sale of tickets for Republic Day Parade & Beating Retreat to begin on January 02, 2025

The sale of tickets for Republic Day Parade 2025 and Beating Retreat will commence on January 02, 2025. Details of tickets rates are as under: (image)

Read here: https://t.co/LjfUhAmjTa pic.twitter.com/ojUUMrD0t3

— PIB India (@PIB_India) January 1, 2025