इतनी बदल चुकी है Salman Khan की हीरोइन, बॉलीवुड छोड़ अब है गुमनाम!

Rambha Then And Now: 90 के दशक में कई एक्ट्रेसेस ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा जिनमें से एक रंभा (Rambha) भी थीं. रंभा साउथ फिल्म इंडस्ट्री में जाना-माना नाम थीं. उनकी साउथ फिल्मों में भारी डिमांड थी क्योंकि वो कई बड़े स्टार्स के साथ फिल्मों में काम किया करती थीं. रंभा का फिल्मी सफर फिल्म 'उल्लाताई अल्लिता’ से शुरू हुआ था. फिल्म फ्लॉप रही लेकिन रंभा सबकी नजरों में आ गईं. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और सफल होती चली गईं. इसके बाद रंभा ने तेलगु, तमिल, भोजपुरी, बंगाली और हिंदी फिल्मों में काम किया.

बॉलीवुड में उनकी सलमान खान (Salman Khan), अक्षय कुमार (Akshay Kumar), गोविंदा (Govinda) और अनिल कपूर (Anil Kapoor)जैसे स्टार्स के साथ फिल्में आयीं. इन सबमें से जुड़वा, बंधन जैसी फिल्में सबसे ज्यादा हिट हुईं.इन दोनों ही फिल्मों में रंभा की जोड़ी सलमान खान के साथ जमी थी. इन फिल्मों के बाद लगा था कि रंभा बॉलीवुड में लंबी पारी खेल लेंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ. करियर के पीक पर रंभा ने 2010 में शादी कर ली और फिल्मी दुनिया छोड़ने का ऐलान कर दिया. उनकी शादी श्रीलंकाई तमिल बिजनेसमैन इंद्राण पद्मनाथन से हुई थी. इसके बाद रंभा लाइमलाइट से दूर हो गईं और अपनी फैमिली लाइफ में बिज़ी हो गईं. वो अब कनाडा में रहकर अपना परिवार संभाल रही हैं और तीन बच्चों की परवरिश में बिजी हैं. रंभा भले ही फिल्मों से दूर हो गई हैं लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपनी लाइफ से जुड़ी कई अपडेट्स देती रहती हैं. कुछ महीनों पहले रंभा ने जानकारी दी थी कि कनाडा में उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद उनकी और बेटी को काफी चोटें आई थीं लेकिन फिर सब ठीक रहा और दोनों स्वस्थ हैं. रंभा का फ़िलहाल इंडिया या फिल्मों में लौटने का कोई इरादा नहीं है.