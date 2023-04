Shah Rukh Khan: शाहरुख से हुआ इस एक्ट्रेस को प्यार; पता चला कि वो हैं शादीशुदा तो रोई फूट-फूट के, देखिए वीडियो...

Shah Rukh Khan Life: शाहरुख दुनिया के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से हैं और दुनिया भर में बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक हैं. इन फैन्स में लाखों-करोड़ों लड़कियां हैं, जो उनके लुक्स और पर्सनैलिटी पर फिदा रहती हैं. तमाम लड़कियां उनके जैसा लाइफ पार्टनर पाने का सपना देखती है. कई तो भीड़ से चिल्लाते हुए शाहरुख से कहती हैं कि वह उनसे शादी करना चाहती हैं. ऐसी ही लड़कियों में आप अभिनेत्री फातिमा सना शेख का नाम भी शामिल कर लीजिए. सना का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) हो रहा है जिसमें वह कह रही हैं कि एक समय वह शाहरुख के लिए रोती थीं.

SRK IS THE FIRST LOVE OF FATIMA SANA SHAIKH...... pic.twitter.com/9Wb6TkxoeN (@iamsaahir_13) April 13, 2023

मिल गया होगा मैसेज

सना ने दंगल से बॉलीवुड में पहचान बनाई और इसके बाद उनका नाम आमिर खान (Aamir Khan) से जुड़ा. कई लोग उन्हें आमिर के किरण राव (Kiran Rao) से तलाक के लिए भी जिम्मेदार बताते हैं. लेकिन इस वीडियो में सना कहती नजर आ रही हैं कि वह एक समय शाहरुख के लिए रोती थीं और अब भी उनसे प्यार करती हैं. हालांकि यह साफ नहीं है कि यह वीडियो कब का है. लेकिन सोशल मीडिया में इसकी चर्चा है. इस वीडियो में जब उनसे पूछा जाता कि क्या उन्होंने कभी शाहरुख से अपने प्यार का इजहार किया, तो दंगल एक्ट्रेस कहती हैं कि इतनी दफा मैंने इंटरव्यू (Interview) में यह सब कुछ बोला है... मुझे यकीन है कि उनको मैसेज पहुंच गया गया होगा.'

रोई फिर बहुत

वीडियो में फातिमा बताती हैं कि उन्होंने शाहरुख के साथ फिल्म वन टू का फोर (Film One Two Ka Four) में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट (Child Artist) का किया था. वह तभी से उनसे बेहद इंप्रेस थीं. लेकिन जब उन्हें शूटिंग के दौरान पता चला कि शाहरुख खान शादीशुदा हैं, तो वह बहुत रोई थीं. फातिमा ने कहा कि वह शूटिंग के दौरान मुझे बच्ची की तरह ही देखते थे, मगर उन्हें पता नहीं था कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती थी. मैं उनसे आज भी मोहब्बत करती हूं. उल्लेखनीय है कि फातिमा को आखिरी बार आमिर की बेटी की सगाई में उनके परिवार के साथ देखा गया था. तब इंस्टाग्राम पर इस कैप्शन के साथ फोटो डाली थी कि टू डू ऑर नॉट टू डू (To Do Or Knot To Do). अंग्रेजी में उन्होंने नॉट के लिए अंग्रेजी (English) में गांठ शब्द की स्पेलिंग लिखी थी. इसके बाद कई लोगों ने यही माना था कि वह उधेड़बुन में हैं कि आमिर से निकाह करें या न करें.

