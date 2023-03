Shah Rukh Khan: इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने लड़ी थी शाहरुख से नाक की लड़ाई, सांसद ने कहा- इसे है मेंटल प्रॉब्लम

बात एक फ्रेम की

माहिरा ने नाक पर बात करते हुए कहा कि रईस की शूटिंग के दिनों में जब मैं और शाहरुख एक फ्रेम में आते थे, तो एक दिन शाहरुख ने कहा- देखो देखो देखो... दिस इज द वार ऑफ द नोजेज (यह नाक की लड़ाई है). माहिरा ने यहां शाहरुख की जमकर तारीफ की और कहा कि हम दोनों को इस काम यानी एक्टिंग से ही नहीं, बल्कि पूरे सिनेमा से ही बहुत प्यार है. रईस ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक करोबार किया था. यह बॉलीवुड में माहिरा की पहली फिल्म थी. रईस के बाद उम्मीद थी कि माहिरा खान को बॉलीवुड में और बड़े प्रोजेक्ट ऑफर किए जाएंगे लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच राजनीतिक तनाव के कारण वह फिर किसी और फिल्म का हिस्सा नहीं बन सकीं.

In an interesting conversation with Anwar Maqsood, Mahira Khan shares how she and Shah Rukh Khan both love the work they do.

