Pathaan Tickets: पठान ने कर दिया शहजादा का खत्म खेल, सोमवार से गुरुवार तक फिर घटाए टिकट रेट

Kartik Aryan Shehzada: कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा का खेल अब खत्म समझिए. अगर शहजादा के प्रोड्यूसर सोच रहे थे कि कम से कम वीकेंड गुजरने के बाद कुछ राहत मिलेगी और शाहरुख खान स्टारर पठान का उन पर दबाव कम हो जाएगा, तो वह गलत निकले. पठान ने अब ऐसी चाल चल दी है कि इसके आगे कार्तिक की शहजादा का टिके रह पाना बेहद मुश्किल होगा. रविवार शाम को पठान के निर्माता यशराज फिल्म्स ने आने वाले हफ्ते में सोमवार से गुरुवार तक अपनी फिल्म के टिकट रेट देश भर में एक बार फिर से गिरा दिए. ऐसे में साफ है कि अगर किसी से पठान बची रह गई होगी और वह थियेटर में जाना चाहेगा, तो पठान के सस्ते टिकट की तरफ आकर्शित होगा क्योंकि मल्टीप्लेक्स में उससे सस्ता टिकट किसी और फिल्म का नहीं मिलेगा.

ये है टिकट प्राइस

दुनिया भर में 988 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी पठान के निर्माता यशराज फिल्म्स ने रविवार देर शाम को घोषणा की है कि कार्तिक आर्यन की शहजादा और मार्वल की एंटमैन के सामने चौथे सप्ताह से आगे के दिनों में पठान के टिकटों की कीमत मात्र 110 रुपये होगी. उल्लेखीय है कि निर्माताओं ने शुक्रवार को भी 110 रुपये के टिकट रखे थे, जबकि शहजादा थियेटरों में लगी थी. इससे मुकाबले के लिए शहजादा के निर्माताओं ने शनिवार-रविवार की एडवांस बुकिंग पर एक के साथ एक टिकट फ्री की योजना लागू कर दी थी. जबकि यशराज फिल्म्स ने शनिवार और रविवार को 200 रुपये का रखा था. जब सबको लग रहा था कि रविवार के बाद टिकटों की कीमत की यह लड़ाई थम जाएगी, तो पठान के निर्माताओं ने फिर चौंका दिया. वाईआरएफ ने घोषणा की कि आने वाले सोमवार से गुरुवार तक उनकी फिल्म के टिकट की कीमत 110 रुपये होगी.

