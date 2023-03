27 साल से गुमनाम जिंदगी जी रही 'राजा हिंदुस्तानी' की एक्ट्रेस, एक अफेयर ने बर्बाद किया करियर!

Pratibha Sinha Then And Now: 60 के दशक की चर्चित एक्ट्रेस थीं माला सिन्हा, जिन्होंने अपने दौर में लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया था. माला सिन्हा की पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि 60 के दशक की हर बड़ी फिल्मों में वो हीरो के अपोजिट नजर आती थीं. हालांकि, इससे उलट माला सिन्हा की बेटी प्रतिभा सिन्हा (Pratibha Sinha) फिल्मों में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकीं थीं और एक सुपरफ्लॉप स्टार किड साबित हुईं थीं. क्या थी माला सिन्हा की बेटी प्रतिभा की कहानी यही आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

म्यूजिक डायरेक्टर नदीम के साथ जुड़ा था नाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो प्रतिभा म्यूजिक डायरेक्टर नदीम के साथ सीरियस रिलेशन में थीं. बताते हैं कि इस बारे में प्रतिभा की मां माला सिन्हा को भी पता था और उन्होंने बेटी को नदीम से दूर रहने की हिदायत भी दी थी. हालांकि, नदीम के प्यार में चूर प्रतिभा ने अपनी मां की एक ना सुनी. कहते हैं कि नदीम के प्यार में पड़ीं प्रतिभा ने अपने करियर पर ध्यान ही नहीं दिया था. यही कारण था कि उन्हें फिल्मों में वैसी सफलता नहीं मिली जैसी कि वे चाहती थीं. प्रतिभा ने कुल 12 फिल्मों में काम किया था लेकिन बावजूद इसके वे अपनी पहचान बना पाने में नाकामयाब साबित हुई थीं. उन्हें केवल 27 साल पहले आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गाने परदेसी परदेसी के लिए याद किया जाता है. गुलशन कुमार हत्याकांड में आया नदीम का नाम और फूट गई प्रतिभा की किस्मत ! गुलशन कुमार हत्याकांड में नाम आने के बाद म्यूजिक डायरेक्टर नदीम एकाएक देश छोड़कर ब्रिटेन भाग गए थे. इस घटना का सबसे बुरा असर प्रतिभा पर पड़ा क्योंकि उनका नाम नदीम से जुड़ता आया था. नदीम के फरार होने के बाद प्रतिभा से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने दूरी बना ली और धीरे-धीरे उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था. बता दें कि प्रतिभा अब अपनी मां के साथ मुंबई में ही रहती हैं.