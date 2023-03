इस एक्ट्रेस ने फिल्मों में पार कर दी थी बोल्डनेस की हदें, अब गुमनाम होकर जी रही ऐसी लाइफ

Udita Goswami Then And Now: एक्ट्रेस उदिता गोस्वामी (Udita Goswami) को उनकी एक्टिंग से ज्यादा फिल्मों में दिए गए बोल्ड सीन्स के लिए याद रखा जाता है. उदिता ने ‘पाप’ और ‘जहर’ जैसी फिल्मों में बोल्डनेस की सारी हदे पार कर दी थीं.हालांकि, फिल्मों में बोल्डनेस का तड़का लगाकर अच्छी खासी लाइम लाइट बटोरने वाली उदिता आज बड़े पर्दे से पूरी तरह दूर हैं. बहरहाल, बात आज हम उदिता गोस्वामी की करेंगे और जानेंगे कि एक्ट्रेस अब कहां हैं ? और उनकी शादी किसके साथ हुई थी ?

दिल्ली की सुपर मॉडल थीं उदिता गोस्वामी मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उदिता गोस्वामी को बचपन से ही मॉडलिंग और एक्टिंग का शौक था. अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए उदिता 16 साल की उम्र में उत्तराखंड से दिल्ली आ गईं थीं. दिल्ली आकर उदिता ने मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमाई और जल्द उन्हें कई बड़ी ब्रांड्स जैसे पेप्सी और टाइटन वाच आदि के विज्ञापन भी मिल गए थे. ऐसे ही किसी विज्ञापन में उदिता को देखकर पूजा भट्ट ने उन्हें फिल्म ‘पाप’ के लिए साइन कर लिया था. इस फिल्म में पूजा के अपोजिट जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में थे. हालांकि, ये फिल्म कुछ ख़ास नहीं चली थी. डायरेक्टर मोहित सूरी से की उदिता ने शादी फिल्म ‘पाप’ के बाद उदिता की एक और फिल्म आई थी ‘जहर’ जिसे मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था.फिल्म में उदिता और इमरान हाशमी पर जबरदस्त बोल्ड सीन्स फिल्माए गए थे. कहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उदिता और मोहित करीब आ गए थे. उदिता ने ‘जहर’ के बाद कई और फिल्मों में भी काम किया लेकिन वो फ़िल्में कुछ खास चली नहीं. बहरहाल, साल 2013 में उदिता ने डायरेक्टर मोहित सूरी से शादी कर ली थी और इनके आज दो बच्चे हैं.